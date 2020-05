Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone da rateizzare con Vodafone, in queste ore l’operatore rosso ha svelato la lista di alcuni smartphone smartphone che possono essere acquistati a rate se affiancati ad alcune specifiche offerte.

Tutti gli smartphone qui presenti sono offerti in acquisto rateizzato tramite il servizio Telefono Facile o Telefono No Problem e che, in relazione ad ogni terminale, sono presenti 24 o 30 mesi di rate, un anticipo ed un eventuale corrispettivo da rendere a Vodafone in caso di recesso anticipato.

Lista smartphone rateizzabili

La lista degli smartphone rateizzabili è la seguente:

Offerte attivabili con gli smartphone a rate

Samsung Galaxy A10

Red Ultra e Red Smart, a 0 euro per 24 mesi con 9,99 euro di anticipo e 150 euro di contributo massimo per recesso anticipato;

Samsung Galaxy A20e

gamma Infinito, a 0,99 euro per 24 mesi con 9,99 euro di anticipo e 150 euro di contributo massimo per recesso anticipato;

Huawei Y6 2019

Vodafone One Pro, Shake it Easy, Facile e Junior, a 0 euro per 24 mesi con 49,99 euro di anticipo e 100 euro di contributo massimo per recesso anticipato;

Huawei Y6s

Red Ultra e Red Smart, a 0 euro per 24 mesi con 9,99 euro di anticipo e 100 euro di contributo massimo per recesso anticipato;

per 30 mesi con di anticipo e di contributo massimo per recesso anticipato; Vodafone One Pro, Shake it Easy, Facile, Junior, C’All, Special, Up e altre offerte ricaricabili, a 3,99 euro per 30 mesi con 9,99 euro di anticipo e 0 euro di contributo massimo per recesso anticipato.

Huawei P Smart 2019

C’All, a 0 euro per 24 mesi con 49,99 euro di anticipo e 150 euro di contributo massimo per recesso anticipato;

Redmi Go

C’All, a 0 euro per 24 mesi con 9,99 euro di anticipo e 60 euro di contributo massimo per recesso anticipato.

per 30 mesi con di anticipo e di contributo massimo per recesso anticipato; Vodafone One Pro, Shake it Easy, Facile, Junior, Special, Up e altre offerte ricaricabili, a 1,99 euro per 30 mesi con 9,99 euro di anticipo e 0 euro di contributo massimo per recesso anticipato.

Redmi 7

Vodafone One Pro, Shake it Easy, Facile e Junior, a 0 euro per 24 mesi con 29,99 euro di anticipo e 100 euro di contributo massimo per recesso anticipato.

LG K40S

Vodafone One Pro, Shake it Easy, Facile e Junior, a 0 euro per 24 mesi con 9,99 euro di anticipo e 100 euro di contributo massimo per recesso anticipato;

LG K50S

Red Ultra e Red Smart, a 0 euro per 24 mesi con 49,99 euro di anticipo e 150 euro di contributo massimo per recesso anticipato;

Samsung Galaxy A40

Infinito Gold e Black Edition, a 0 euro per 24 mesi con 29,99 euro di anticipo e 200 euro di contributo massimo per recesso anticipato;

Samsung Galaxy S10 128 GB

Infinito Black Edition, a 0 euro per 24 mesi con 199,99 euro di anticipo e 700 euro di contributo massimo per recesso anticipato;

