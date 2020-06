TIM, Vodafone, WINDTRE, CoopVoce, Tiscali e Spusu: tutti questi operatori, MNO o MVNO (virtuali), offrono un servizio di assistenza tramite WhatsApp. Vediamo come funziona e come raggiungerlo per chattare con bot o consulenti.

Assistenza clienti tramite WhatsApp: ecco gli operatori che la offrono

TIM, Vodafone, WINDTRE, CoopVoce, Tiscali e l’ultimo arrivato Spusu offrono un servizio di assistenza tramite WhatsApp, raggiungibile aggiungendo tra i contatti uno specifico numero di telefono o seguendo un link diretto. C’è chi, come CoopVoce e Vodafone, sta già usando da un po’ di tempo tale metodo di assistenza (nel caso dell’operatore rosso attraverso il suo assistente virtuale TOBi), e chi solo di recente sta garantendo questa possibilità (come TIM e WINDTRE).

Ecco come fare per parlare all’assistenza dei vari operatori su WhatsApp:

Assistenza WhatsApp TIM : potete trovarla al numero +393351237272, corrispondente all’account WhatsApp Business ufficiale di TIM, oppure al seguente link; l’assistenza viene fornita solo all’utenza da cui si chatta.

: potete trovarla al numero +393351237272, corrispondente all’account WhatsApp Business ufficiale di TIM, oppure al seguente link; l’assistenza viene fornita solo all’utenza da cui si chatta. Assistenza WhatsApp Vodafone : l’assistente digitale TOBi è raggiungibile al +393499190190, oppure seguendo questo link. Potete ricevere assistenza sulla vostra linea attraverso una conferma tramite codice di sicurezza via SMS.

: l’assistente digitale TOBi è raggiungibile al +393499190190, oppure seguendo questo link. Potete ricevere assistenza sulla vostra linea attraverso una conferma tramite codice di sicurezza via SMS. Assistenza WhatsApp WINDTRE : raggiungibile al numero +393880000159 o +393930000159, oppure seguendo questo link; disponibile anche per i clienti degli ex brand Wind e Tre.

: raggiungibile al numero +393880000159 o +393930000159, oppure seguendo questo link; disponibile anche per i clienti degli ex brand Wind e Tre. Assistenza WhatsApp CoopVoce : potete aggiungere in rubrica e chattare con il numero +393703010188, oppure seguire questo link. Disponibile tutti i i giorni dalle 8:00 alle 21:00.

: potete aggiungere in rubrica e chattare con il numero +393703010188, oppure seguire questo link. Disponibile tutti i i giorni dalle 8:00 alle 21:00. Assistenza WhatsApp Tiscali : l’assistenza digitale Tiscali Help Desk è disponibile al numero +393701010130 oppure a questo link. Disponibile dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 21:30, e la domenica dalle 08:30 alle 17:00.

: l’assistenza digitale Tiscali Help Desk è disponibile al numero +393701010130 oppure a questo link. Disponibile dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 21:30, e la domenica dalle 08:30 alle 17:00. Assistenza WhatsApp Spusu: raggiungibile al numero +393780102000 o al seguente link. Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 18:00.

A livello generale l’assistenza degli operatori su WhatsApp avviene attraverso dei bot, che indirizzano gli utenti alla soluzione più adeguata oppure permettono eventualmente di passare a chat o chiamate con assistenza in carne e ossa. Avete mai provato a usufruirne? Raccontateci la vostra esperienza nel solito box qui sotto.

