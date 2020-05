Da qualche giorno alcuni clienti TIM che hanno provato a contattare il servizio assistenza dell’operatore stanno ricevendo un SMS che li invita a sfruttare l’apposito sistema basato su WhatsApp.

All’inizio della telefonata al servizio clienti l’operatore comunica che è possibile ricevere assistenza anche via chat tramite WhatsApp, specificando all’utente che sta per ricevere un SMS contenente il link per avviare la conversazione. Ecco il testo:

Per richiedere la assistenza TIM mobile tramite WhatsApp clicca qui: https//api.whatsapp.com/send?phone=393351237272

Come funziona l’assistenza via WhatsApp di TIM

Si dovrebbe trattare del medesimo servizio di assistenza ai clienti lanciato un paio di anni fa dall’operatore e dedicato inizialmente ai clienti TIM Pay e che, a quanto pare, adesso è stato esteso a tutti gli utenti della rete mobile.

Con questo sistema è possibile ricevere assistenza soltanto per il numero TIM associato al proprio account WhatsApp (quindi per avere assistenza su altri numeri è necessario usare quelli per contattare l’operatore).

L’assistente di TIM sull’app di messaggistica può funzionare sia con dei messaggi automatici (per esempio per le richieste più semplici, come ad esempio la verifica del credito residuo) che chattando con un consulente per assistenza più specifica.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche