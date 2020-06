Dopo l’arrivo dell’assistenza clienti di TIM su WhatsApp, in queste ore l’operatore WINDTRE permette ai sui clienti di raggiungere l’assistenza digitale tramite la famosa applicazione di instant messaging di Facebook. Sono numerosi gli utenti con SIM WINDTRE a ricevere una comunicazione tramite SMS, ma con il numero di telefono presente qualche riga più sotto potrete richiedere assistenza anche se non lo avete ancora ricevuto.

Assistenza digitale su WhatsApp

Infatti, digitando il numero +39 3880000159 corrispondente all’account WhatsApp Business di WINDTRE, si avrà modo di accedere rapidamente alla chat di assistenza digitale per chiedere informazioni oppure per farsi guidare nella risoluzione di un problema sulla linea telefonica.

Rammentiamo che il servizio di assistenza di WINDTRE su WhatsApp è disponibile anche per chi possiede una SIM con un altro operatore. Questa novità completa così i numerosi canali dell’operatore mobile per offrire assistenza ai propri clienti; infatti, oltre all’assistenza clienti offerta tramite il numero 159 e l’assistente virtuale Will integrato nell’applicazione WINDTRE, l’arrivo su WhatsApp permette di ricevere supporto in tempi celeri su offerte ed eventuali problematiche sulla propria linea.

Al momento il servizio sembra non poter gestire i clienti WINDTRE che utilizzano sistemi Tre ed i numeri di rete fissa. Se rientrate in questa categoria potrete continuare a ricevere assistenza virtuale tramite Will sull’applicazione ufficiale.