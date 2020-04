Ebbene sì, è già ora di parlare di Samsung Galaxy S21: il noto leaker Ice universe ha infatti lanciato un’indiscrezione legata al possibile utilizzo di una fotocamera sotto al display per i top di gamma 2021.

Samsung Galaxy S21 avrà la fotocamera sotto al display?

Se ne parla già da qualche tempo, anche in casa Samsung: la fotocamera sotto al display potrebbe essere la soluzione per ottenere display senza cornici, fori o meccanismi a scomparsa senza rinunciare ai selfie. E se fosse questo l’asso nella manica del produttore sud-coreano per i suoi Samsung Galaxy S21? L’ipotesi viene lanciata dal solito Ice universe, che sostiene come Samsung stia considerando questa tecnologia, valutandone la fattibilità. Si parla anche di una stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per la fotocamera frontale sotto al display.

Ovviamente è ancora troppo presto per parlare nel dettaglio dei modelli in arrivo tra poco meno di un anno: del resto sono appena arrivati Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G e durante l’estate dovrebbe essere il momento dei Samsung Galaxy Note 20. Questo però non significa che non possiamo iniziare a “sondare” il terreno per qualche dritta sui futuri flagship.

Voi cosa vi aspettate dai prossimi Samsung Galaxy S21? La fotocamera sotto al display sarà realtà o avremo qualche altra soluzione più conservativa? Diteci la vostra nel solito box qui in basso.

in copertina Samsung Galaxy Z Flip