Una ricerca di mercato realizzata da Omdia, come sottolineano i colleghi di The Elec, mostrerebbe una situazione non tanto rosea per quanto riguarda le vendite della serie Samsung Galaxy S20 durante il Q1 2020.

Samsung Galaxy S20 non vende molto

Infatti, rapportando i numeri con quelli raggiunti invece dalla serie Samsung Galaxy S10, si evince come i nuovi top di gamma abbiano generato –32,6% di vendite rispetto gli ex top di gamma. Alla fine del Q1 2020 Samsung vendeva circa 8,2 milioni di Samsung Galaxy S20, di cui il modello Samsung Galaxy S20+ rappresenta da solo 3,5 milioni di pezzi venduti.

Ma, se la serie Samsung Galaxy S20 va male nel suo complesso, l’azienda si può ritenere soddisfatta per le prestazioni del modello Samsung Galaxy S20+ 5G che ha surclassato tutti gli altri smartphone 5G presenti sul mercato. In generale le vendite della serie Galaxy sono state comandate dal modello Samsung Galaxy A51, l’unico terminale Samsung a raggiungere la seconda posizione degli smartphone più venduti durante il Q1 2020.

La prestazione fiacca della gamma Samsung Galaxy S20, malgrado la presenza di terminali di altissima qualità, è certamente legata alla importante flessione delle vendite degli smartphone per colpa del Coronavirus.

Samsung Galaxy Watch vicino al lancio

Il ramo wearable di Samsung può contare su una gamma di prodotti di altissimo livello e amati da milioni di utenti in tutto il mondo. Il colosso sud coreano sarebbe a lavoro su un nuovo smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch che, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe essere prossimo al rilascio.

La “conferma” arriva dalla certificazione C3 rilasciata al wearable di Samsung; questa dovrebbe precedere di poco il lancio del dispositivo, atteso già nelle prossime settimane o al massimo fra un paio di mesi. Secondo gli ultimi rumor dovrebbe montare una batteria da 330 mAh, storage interno di 8 GB e arrivare anche con la variante munita di cassa in titanio.

Come si può notare dall’immagine qui sopra, i terminali dovrebbe essere indicati dai model number SM-R840 e SM-R850, ma purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni sulle specifiche hardware complete e le potenzialità di tracking che non è difficile immaginarsi essere di altissimo livello.