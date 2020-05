Mentre la gamma Samsung Galaxy S20 ha pochi mesi di vita sulle spalle, la compagnia sud coreana starebbe già guardandosi attorno alla ricerca di una soluzione più economica per quanto riguarda i pannelli OLED. Secondo alcune fonti ben informate, pare che l’azienda abbia iniziato una serie di contatti preliminari con la compagnia BOE, di cui oggi sarebbe pervenuta una richiesta di preventivo ufficiale.

Pannelli OLED economici su Galaxy S21

Samsung starebbe considerando l’idea di utilizzare pannelli OLED sviluppati dall’azienda cinese per almeno uno degli smartphone che andranno a comporre la gamma Samsung Galaxy S21. Non è ancora chiaro quali fra gli smartphone della prossima generazione potrebbero fare affidamento su questi pannelli OLED, ma è altamente probabile che non facciano riferimento al terminale che prenderà il posto dell’attuale Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

L’azienda sarebbe infatti ferrea nella volontà di richiedere l’approvvigionamento di pannelli OLED a 90 Hz, quindi inferiore al display da 120 Hz che invece dovrebbe essere nuovamente indirizzato al modello di punta della serie Samsung Galaxy S21.

La volontà di Samsung di puntare a display OLED provenienti dall’azienda BOE dovrebbe indicare la necessità del colosso sud coreano di ridurre i costi di produzione per la prossima generazione di smartphone di fascia alta, almeno per quanto riguarda il modello base di prossimi flagship serie Samsung Galaxy S21 – sempre che avranno questo nome.

Alcuni indicano invece che la mossa di Samsung potrebbe essere vista come un tentativo per spingere Samsung Display ad abbassare il costo dei display OLED.

Samsung Galaxy Watch in titanio

Gli smartwatch Samsung sono fra i migliori presenti sul mercato, con un software maturo ed un design dal forte sapore premium. In queste ore rimbalza in rete la voce che la compagnia starebbe lavorando a due versioni etichettate come SM-R840 e SM-R850. Per questi modelli, oltre alle varianti in alluminio e acciaio inossidabile, Samsung vorrebbe offrirli anche in titanio.

Attualmente non è noto se i modelli SM-R840/850 verranno presentati sul mercato come diretti successori di Samsung Galaxy Watch, quindi come Samsung Galaxy Watch 3, ma pare molto probabile che avranno anche una cassa in titanio.

La scelta di questo materiale permetterebbe a Samsung di offrire uno smartwatch robusto, leggero, resistente e soprattutto appetibile ai tanti utenti che cercando questo genere di caratteristiche in un dispositivo wearable.

Ad oggi non è ancora noto quando la nuova gamma di smartwatch di fascia alta verrà ufficialmente presentata, ma gli ultimi rumor indicano che potrebbero avere uno storage da 8 GB, batteria da 330 mAh e supporto al modulo Wi-Fi e LTE.