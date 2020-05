Benché manchino ancora diversi mesi al lancio della gamma Samsung Galaxy Note 20 – ricordiamo che gli smartphone sono attesi per il Q3 2020 -, pare che la compagnia sud coreana stia valutando di non presentare la versione Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Niente Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Se l’indicazione rilanciata su Twitter da Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, fosse vera, ad agosto potremmo ritrovarci con due smartphone serie Galaxy Note 20, ovvero Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20+.

Tutto questo potrebbe portare Samsung a presentare Samsung Galaxy Note 20+ con specifiche al top proprio come fa adesso con Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Young ha inoltre pubblicato un altro interessante rumor circa le qualità del pannello relativo al modello Samsung Galaxy Note 20+. Il terminale Android dovrebbe montare un display da 6,87 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione da 3096 x 1444 pixel (497 PPI).

Il pannello dovrebbe essere basato su tecnologia LPTO con refresh rate di aggiornamento variabile. Questo dovrebbe garantire allo smartphone una migliore gestione dei consumi della batteria che, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe essere messa sotto stress già di suo considerando il modulo 5G e il display ad altissima risoluzione.

Tre nuovi smartphone pieghevoli

Il colosso sud coreano starebbe anche lavorando ad alcuni nuovi smartphone pieghevoli da lanciare nei prossimi mesi. Secondo un nuovo rumor l’arrivo di questi terminali dovrebbe permettere a Samsung di aggredire meglio il mercato degli smartphone pieghevoli con prezzi più economici e a buon mercato.

Nello specifico, uno di questi smartphone dovrebbe montare lo stesso display UTG presente su Samsung Galaxy Z Flip, mentre gli altri due pannelli pieghevoli in plastica come su Samsung Galaxy Fold. Uno di questi terminali con pannello in plastica dovrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Fold e e dovrebbe avere un prezzo di circa 1100 dollari, ovvero 1015 euro.