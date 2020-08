Il team di Samsung ha annunciato l’apertura di un programma beta di One UI 3.0 destinato agli sviluppatori e dedicato a Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra.

Ricordiamo che OneUI 3.0 è la prossima versione dell’interfaccia utente personalizzata del produttore coreano, la quale sarà basata su Android 11.

Come funziona il programma beta One UI 3.0 di Samsung

Questo programma beta pensato da Samsung può essere considerato come una sorta di fase beta chiusa e per prendere parte ad essa gli utenti dovranno essere appositamente autorizzati dal produttore coreano in base alle sue esigenze e ad altri requisiti (qui si trova la pagina dedicata).

Allo stato attuale questa versione pre-beta per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S20 è disponibile soltanto negli Stati Uniti (solo modelli sbloccati o quelli brandizzati da T-Mobile e Sprint) e in Corea del Sud.

Quando sarà disponibile la beta pubblica, Samsung aprirà il programma anche a partecipanti di altri Paesi (come Cina, Germania, Polonia e Regno Unito).

Il colosso coreano non ha reso noto quando la beta pubblica sarà disponibile ma fa piacere vedere Samsung muoversi tempestivamente, a conferma del fatto che ormai quello degli aggiornamenti tardivi non è più un problema di questa azienda, che anzi si dimostra una delle più veloci nel rilascio di update.