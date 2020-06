Aggiornamenti in arrivo su tre smartphone Android parecchio interessanti, sia pure di fasce diverse. Scopriamo insieme quali novità ci sono all’orizzonte per Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Samsung Galaxy S20 e Huawei P30 Lite.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G ottiene la MIUI 12 stabile

La MIUI 12 non è una novità assoluta per gli appassionati del produttore di Pechino, ma lo è per il recentissimo Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Nelle ultime ore è cresciuto il numero di utenti che segnalano la ricezione della MIUI 12.0.3 stabile, dal peso di oltre 800 MB.

Il changelog che accompagna l’aggiornamento per Xiaomi Mi 10 Lite 5G annuncia il rinnovo del “core” per le animazioni, nuovi sfondi e le tipiche novità della MIUI 12 già affrontate in passato. Il rollout è partito in Cina, e ci auguriamo che possa presto fare altrettanto in Europa.

Samsung Galaxy S20 riceve le patch… di luglio 2020!

Un altro aggiornamento software con rollout partito dall’oriente riguarda Samsung Galaxy S20, che in questo modo ottiene le patch di luglio 2020 e altre novità. Nessun refuso, avete capito bene: il firmware G98xNKSU1ATFD contiene sia le patch più fresche in assoluto che migliorie per le fotografie a zoom elevati e per la stabilizzazione dei video.

Le prime segnalazioni sono arrivate dalla Corea del Sud, ma non dovrebbe passare molto tempo affinché l’aggiornamento sporga la testa altrove e riguardi anche i possessori di Samsung Galaxy S20+ e di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Aggiornamento correttivo per Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite rimane alle patch di maggio 2020 rese disponibili qualche giorno fa, ma guadagna una migliore compatibilità con le app di terze parti. L’aggiornamento dunque è simile a quello ricevuto di recente da Huawei P30 e P30 Pro.

