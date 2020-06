Redmi 7A non è certamente lo smartphone più popolare o interessante della sempre più ampia line-up del brand nato da una costola di Xiaomi, ma adesso il modello super low cost di casa Redmi sta ottenendo il suo piccolo momento di gloria: è partito il roll out dell’aggiornamento ad Android 10, ovviamente il punto di partenza di questo rilascio è il mercato cinese.

Redmi 7A: le novità dell’aggiornamento

Presentato ufficialmente poco più di un anno fa, Redmi 7A è chiaramente uno smartphone entry level. Il dispositivo era arrivato sul mercato con a bordo la MIUI 10 basata su Android 9 Pie, ma adesso, come detto, sta ricevendo il major update ad Android 10.

Entrando nei dettagli del nuovo aggiornamento, Redmi 7A sta ricevendo la build MIUI 11.0.1.0 e lo stesso pacchetto OTA porta in dote anche le patch di sicurezza del mese di maggio 2020. Insomma, un bel balzo in avanti per uno smartphone dalle poche pretese.

Sebbene la notizia di un aggiornamento alla MIUI 11 con Android 10 di per sé non sia eclatante – dato che esiste già la MIUI 12 – suscita interesse il fatto che uno smartphone economico come Redmi 7A non sia stato lasciato indietro, anche e soprattutto alla luce di una considerazione: ci sono modelli ben più popolari a marchio Redmi che stanno ancora aspettando il proprio momento e addirittura nel caso di Xiaomi Mi MIX 3 5G (il primo smartphone 5G della casa madre) si è arrivati a lanciare una petizione per convincere Xiaomi a ripensarci.

Come installare l’aggiornamento su Redmi 7A

L’aggiornamento ad Android 10 e alla MIUI 11 per Redmi 7A non è ancora disponibile fuori dai confini cinesi, pertanto dovrete aspettare ancora un po’ prima di veder spuntare la classica notifica sul vostro device. In ogni caso nulla vi impedisce di fare un rapido controllo manuale entrando nelle Impostazioni di sistema e seguendo il percorso Info sistema>Aggiornamenti di sistema.