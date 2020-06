Dopo la fase iniziale circa la propagazione delle patch di luglio per Samsung Galaxy S20, gli smartphone Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy A50 stanno iniziando a ricevere un importante aggiornamento software a partire da alcuni paesi europei che va a migliorare anche altri aspetti dello smartphone.

Novità Samsung Galaxy S10 Lite G770FXXU2BTF3

Assieme al consueto arrivo delle patch di sicurezza di luglio 2020, il changelog relativo al firmware G770FXXU2BTF3 per lo smartphone Android di Samsung fa riferimento ad importanti migliorie anche per quanto riguarda la componente fotografica, l’audio e le performance del sensore per le impronte digitali integrato nel display.

Il colosso sud coreano non si sbilancia troppo per quanto riguarda il tipo di miglioramenti che sono stati apportati alla fotocamera, limitandosi unicamente ad indicare “miglioramenti alla qualità delle immagini“. Nel changelog si sottolinea inoltre lo switch ad Android Auto per tutti gli utenti solitamente abituati ad utilizzare MirrorLink all’interno delle automobili, in linea con la notizia della fine del supporto di MirrorLink, Car Mode e Find My Car in favore della soluzione realizzata da Google.

L’update da 350 MB è attualmente in fase di rollout in Belgio e Olanda, cosa che ci porta a credere che verrà presto rilasciato anche in altri paesi europei come l’Italia.

Novità Samsung Galaxy A50 A505FNXXU5BTF5

Samsung Galaxy A50 è l’altro smartphone del colosso sud coreano che sta iniziando a ricevere le patch di luglio 2020 tramite il firmware A505FNXXU5BTF5, a partire dal Portogallo. Da alcune informazioni frammentarie sembra che il firmware per lo smartphone di Samsung aggiunga anche altre funzionalità, ma ad oggi non è stato ancora rilasciato un changelog ufficiale a cui fare riferimento. Malgrado ciò è piuttosto lecito presumere l’arrivo dei consueti miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite e A50

Come per tutti gli smartphone Samsung presenti sul mercato, l’aggiornamento per Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy A50 può essere scaricato manualmente tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

