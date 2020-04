Sul mercato italiano della telefonia mobile è ufficialmente iniziata la guerra dei secondi brand: TIM con Kena Mobile, Vodafone con ho. Mobile e WINDTRE con Very Mobile sono già pronti a sfidarsi a colpi di offerte particolarmente economiche nel tentativo di conquistare tanti nuovi clienti. Naturalmente sono proprio questi ultimi che, adeguatamente informati, possono trarre vantaggi da questa concorrenza spietata.

Prima di addentrarci nell’analisi delle singole offerte attivabili in questo momento, è bene premettere che per offerte di tipo “operator attack” si intendono quelle attivabili soltanto da clienti provenienti da specifici operatori, dunque contraddistinte da target ben precisi.

Senza ulteriori indugi, passiamo ora alle migliori offerte presenti in questo momento – mentre ci avviciniamo alla fine del mese di aprile 2020 – nei listini di ho. Mobile, Kena Mobile e Very Mobile.

Very Mobile: le migliori offerte disponibili

Partiamo dall’ultimo arrivato: Very Mobile è arrivato ufficialmente sul mercato italiano lo scorso 24 febbraio, presentandosi con un’interessante offerta di lancio e una strategia commerciale incentrata su prezzi contenuti, nessun vincolo e trasparenza.

L’offerta proposta da Very Mobile de facto è unica per quanto riguarda la composizione del bundle mensile, ma differenziata sul piano economico sulla base dell’operatore di provenienza del nuovo cliente. In particolare, in tutti i casi sono previsti minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali con in più 30 GB di internet su rete WINDTRE, con velocità limitata a 30 Mbps in download e in upload. Passando, invece, al listino, troviamo:

4,99 euro al mese per i clienti provenienti dagli operatori virtuali come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, LycaMobile e via dicendo (tranne Kena Mobile e ho. Mobile);

per i clienti provenienti dagli operatori virtuali come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, LycaMobile e via dicendo (tranne Kena Mobile e ho. Mobile); 4,99 euro al mese per i clienti che attivano un nuovo numero;

per i clienti che attivano un nuovo numero; 11,99 euro al mese per chi arriva da Iliad, Vodafone, TIM, ho. Mobile, Kena Mobile e WINDTRE.

Altro tratto comune è quello relativo ai costi relativi a SIM e attivazione, pari a 9,99 euro per tutti. Per passare a Very Mobile e per scoprire maggiori dettagli sulle offerte, potete fare riferimento al sito ufficiale dell’operatore a questo link.

Ho. Mobile: le migliori offerte disponibili

Passiamo ora alle offerte di ho. Mobile, l’operatore virtuale creato da Vodafone Italia nel chiaro intento di contrastare l’ascesa di Iliad sul nostro mercato.

Anche nel caso di ho. le condizioni delle offerte cambiano (e di molto) a seconda dell’operatore di provenienza, in particolare si prevede:

ho. 5,99€ : minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 70 GB di Internet 4G a 5,99 euro al mese (solo per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali tra cui Fastweb, PosteMobile e CoopVoce) (link);

: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 70 GB di Internet 4G a 5,99 euro al mese (solo per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali tra cui Fastweb, PosteMobile e CoopVoce) (link); ho. 8,99€ : minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di Internet 4G a 8,99 euro al mese (solo per nuovi numeri e clienti Kena e Daily Telecom) (link);

: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di Internet 4G a 8,99 euro al mese (solo per nuovi numeri e clienti Kena e Daily Telecom) (link); ho. 12,99€: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di Internet 4G a 12,99 euro al mese (link).

Cambiano anche i costi per SIM e attivazione: la prima offerta, quella da 5,99 euro, prevede attivazione gratuita e 0,99 euro per la SIM, le altre due invece richiedono anche 9 euro come costo d’attivazione.

Ho. Mobile propone anche due offerte per chi non naviga da mobile, che comprendono minuti e SMS illimitati e 50 MB di traffico dati 4G alle solite velocità con un costo di:

4,99 euro al mese per chi proviene da Iliad, Fastweb Mobile e dagli operatori virtuali (fatta eccezione per Kena Mobile e Daily Telecom).

al mese per chi proviene da Iliad, Fastweb Mobile e dagli operatori virtuali (fatta eccezione per Kena Mobile e Daily Telecom). 9,99 euro al mese per chi proviene da TIM, Vodafone o WINDTRE.

Inoltre, pochi giorni fa è arrivata in listino anche un’offerta solo dati con ben 100 GB.

Kena Mobile: le migliori offerte disponibili

Chiudiamo con Kena Mobile, l’operatore virtuale facente capo a TIM. Anche in questo caso la velocità di download è limitata di default a 30 Mbps.

Kena Mobile ha deciso di scontare il costo di attivazione e la SIM per tutte le sue offerte, tutte comunque prevedono il pagamento anticipato della prima mensilità e una prima ricarica.

Ecco le offerte attivabili in questo momento:

Kena 5,99 : minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di Internet 4G a 5,99 euro al mese, solo da Iliad, PosteMobile e altri MVNO (link);

: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di Internet 4G a 5,99 euro al mese, solo da Iliad, PosteMobile e altri MVNO (link); Kena 7,99 : minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di Internet 4G a 7,99 euro al mese, solo da ho. CoopVoce, Tiscali e Fastweb (link);

: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di Internet 4G a 7,99 euro al mese, solo da ho. CoopVoce, Tiscali e Fastweb (link); Kena 13,99 : è l’offerta aperta a tuttti, con minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di Internet 4G a 13,99 euro al mese (link);

: è l’offerta aperta a tuttti, con minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di Internet 4G a 13,99 euro al mese (link); Kena Voce 4,99 : minuti illimitati verso tutti e 50 MB di Internet 4G a 4,99 euro al mese per chi porta il proprio numero da un altro operatore (link).

Altre offerte telefoniche

