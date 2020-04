ho. Mobile lancia oggi una nuova offerta ricca di traffico dati internet e destinata a tutti quei clienti che necessitano di un buon quantitativo di gigabyte perché magari non posseggono una linea fissa o si spostano spesso.

L’offerta in questione, infatti, è conosciuta con il nome di “ho. 100 giga” e propone 100 gigabyte di traffico dati internet da usare con la rete 4G di Vodafone, con la consueta limitazione di 30 Mbps in download e upload, al costo di 14,99 euro al mese, scontato a 12,99 euro per le attivazioni entro il 12 maggio 2020.

Si tratta quindi di un’offerta solo dati da usare in hotspot con un modem, o anche uno smartphone, e pensata per chi necessita di connettersi a internet con computer, televisioni e altri dispositivi del genere, anche se dobbiamo evidenziare la presenza di 5 minuti di chiamate verso tutti e 5 SMS verso tutti da utilizzare in caso di emergenza.

ho. 100 giga è attivabile nei negozi fisici e online sul sito di ho. Mobile solamente con un nuovo numero al costo di 22,99 euro, di cui 9 euro per l’attivazione, 0,99 euro per la SIM e 13 euro per la prima ricarica. C’è qualcuno, fra di voi, che è interessato e pensa di attivarla?

Attiva ho. 100 giga sul sito di ho. Mobile

