MediaTek Dimensity 1000+, presentato ufficialmente ad inizio maggio 2020, è il processore di fascia alta di MediaTek pensato per competere ad armi pari con Qualcomm Snapdragon 865. Come vi avevamo indicato all’interno della news di ufficializzazione, lo smartphone IQOO Z1 è stato il primo a montare il nuovo SoC di MediaTek ma, secondo un leaker, anche Xiaomi e Redmi avrebbero in cantiere uno smartphone con processore Dimensity 1000+.

Presto smartphone con Dimensity 1000+

Il rumor in questione, pubblicato su Weibo dal classico leaker Digital Chat Station, ci porta a pensare che questo famigerato smartphone di Xiaomi o Redmi potrebbe avere un prezzo attorno a 2000 yuan, circa 250 euro al cambio. Considerando le specifiche del SoC di MediaTek ed il supporto a specifiche piuttosto importanti, è lecito attendersi un terminale con connettività 5G con supporto dual SIM e magari un pannello ad alta risoluzione con refresh rate a 144 Hz.

Certo, lato hardware non è presente l’ultima soluzione presentata da ARM – stiamo ovviamente parlando di Cortex-A78 e Cortex-X1 -, ma i ben più rodati e comuni Cortex-A77 e Cortex-A55 affiancati da GPU Mali-G77 MC9. Non è ancora dato sapere se e quando questo smartphone vedrà la luce del sole e nemmeno quali saranno le sue specifiche hardware complete, ma è probabile che scopriremo qualche informazione in più già dalle prossime settimane.

In copertina Xiaomi Mi 10 Pro