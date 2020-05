Mancava poco alla fine del 2019 quando MediaTek presentava il SoC MediaTek Dimensity 1000. Il processore, diretto concorrente del top di gamma Qualcomm Snapdragon 865, è stato a lungo al centro di importanti discussioni per via di una presunta alterazione dei dati benchmark in alcuni test sulle prestazioni del processore.

Supporto al 5G dual SIM e display a 144 Hz

In queste ore la compagnia torna nuovamente alla ribalta annunciando il processore MediaTek Dimensity 1000+, versione potenziata del fratello Dimensity 1000 che abbiamo imparato a conoscere durante questi mesi. Trattandosi di un SoC indirizzato alla fascia alta e premium del mercato, è piuttosto normale trovare alcune particolari feature pensate per la connettività 5G.

MediaTek Dimensity 1000+ integra il modem 5G con supporto al dual SIM 5G, così come il sistema di gestione dei consumi MediaTek 5G UltraSave. Questo, per chi non lo sapesse, permette al processore di modulare in tempo reale il consumo energetico del modem 5G in base alle condizioni della rete e all’utilizzo dello smartphone.

Il processore è inoltre pronto a gestire senza problemi la prossima generazione di smartphone con display a 144 Hz, mentre grazie alla tecnologia HyperEngine 2.0 garantirà un’esperienza di gioco ancora più immersiva per gli smartphone da gaming.

MediaTek Dimensity 1000+ presenta inoltre le seguenti migliorie per quanto riguarda la tecnologia MiraVision:

grazia alla presenza della APU 3.0 e dell’ultima versione del MiraVision Picture Quality Engine , MediaTek Dimensity 1000+ è in grado di garantire un dettaglio sempre perfetto per video a risoluzione 4K;

il motore MiraVision Picture Quality Engine opera inoltre aggiustamenti in real time per quanto riguarda il dettaglio e la gamma dinamica dei video 4K, offrendo così un risultato superiore allo standard HDR10+;

MiraVision Picture Quality Engine è inoltre in grado di migliorare la qualità dei video convertendo in tempo reale contenuti multimediali SDR in video HDR.

Il processore di MediaTek sarà disponibile sul mercato molto presto, ed il primo smartphone a montarlo sarà realizzato dall’azienda IQOO. Le specifiche complete saranno invece presentate nelle prossime ore, pertanto vi consigliamo di tornare a visitare la pagina per scoprire i dettagli del nuovo SoC di MediaTek.