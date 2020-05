In queste ore ARM svela importanti novità in campo delle CPU e delle GPU. Per chi non lo sapesse, l’azienda svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo di questi componenti essenziali per gli smartphone (e non solo), ed in queste ore annuncia ufficialmente il programma ARM Cortex X e la nuova CPU Cortex-A78 con la GPU Mali-G78.

CPU Cortex-X per prestazioni da urlo

Con il programma Cortex-X lanciato da ARM, l’azienda ha svelato un innovativo sistema di lavoro fra il team di ingegneri e i partner impegnati in questo settore. La prima CPU nata da questo lavoro è ARM Cortex-X1 che, secondo le informazioni condivise da ARM, sarebbe finalmente in grado di competere ad armi pari con i SoC realizzati da Apple.

Cortex-X1 è in grado di offrire il 30% in più di prestazioni rispetto al SoC Cortex-A77, rendendolo di fatto il SoC più performante mai realizzato da ARM. È addirittura più veloce dell’appena annunciato Cortex-A78 che, già di suo, è il 20% più performante dell’ex SoC.

Secondo ARM, infatti, Cortex-X1 surclassa Cortex-A78 del 22% in calcoli single-thread, il che potrebbe renderlo in pari alla prestazioni offerte dal processore A13 di Apple. Le novità di Cortex-X1 sono anche a livello di architettura grazie alla presenza di nuove versioni di cache in grado di garantire prestazioni migliori sotto tutti i punti di vista.

Specifiche di Cortex-A78 e Mali-G78

Diretti successori della CPU Cortex-A77 e della GPU Mali-G77, le novità svelate da ARM troveranno posto all’interno dei prossimi dispositivi hi-tech. Il SoC Cortex-A78 ruota attorno al concetto di prestazioni e ottimizzazioni dove sarà in grado di offrire un boost piuttosto importante delle prestazioni. I vantaggi di utilizzare Cortex-A78 toccano tanti aspetti di uno smartphone come ad esempio la produttività, la comunicazione, la sicurezza, il gaming e molto altro.

In condizioni in cui è necessario avere a disposizione la forza bruta del SoC, Cortex-A78 è in grado di offrire un incremento del 20% rispetto alla passata generazione di CPU, pur mantenendo lo stesso footprint termico presente sul Cortex-A77. Ovviamente offrire un boost di questo livello fa sorgere qualche preoccupazione dal punto di vista dei consumi, soprattutto in un contesto dove l’arrivo del modem 5G ha un grande impatto sull’autonomia generale degli smartphone.

ARM sottolinea che, ad alti livelli di prestazioni, Cortex-A78 è in grado di offrire il 50% in più di gestione dei consumi rispetto a Cortex-A77, il che lo rende il migliore SoC dal punto di vista energetico mai presentato da ARM.

Passando poi alla GPU Mali-G78, ad oggi le soluzioni grafiche offerte da ARM sono le più utilizzate al mondo e attualmente integrate all’interno di più di 1 miliardo di smartphone. L’architettura di Mali-G78 è anche questa volta Valhall, la stessa presente per Mali-G77, ma in questo caso è presente un incremento delle prestazioni pari al 25%.

Secondo ARM la GPU è in grado di offrire delle ottime qualità dal punto di vista dell’esperienza di gioco e la possibilità di sfruttare una migliore gestione dei consumi che risulta essere il 10% inferiore rispetto a quella della precedente generazione.