Come avevamo previsto l’evento di Xiaomi di ieri per celebrare i dieci anni di nascita ci ha riservato parecchie sorprese. Ovviamente l’annuncio di Xiaomi Mi 10 Ultra ha catalizzato l’attenzione dei tanti fan del settore mobile dell’azienda cinese in attesa di un top di gamma superlativo, ma c’è da dire che anche Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition non scherza affatto con il suo particolare display edge-to-edge completamente trasparente.

Niente mercato internazionale

Purtroppo, l’entusiasmo dei tanti utenti in attesa di una probabile commercializzazione di Xiaomi Mi 10 Ultra anche sul mercato estero viene smorzato da un tweet pubblicato da Daniel D, Senior Product Marketing Manager e portavoce della compagnia, in cui dichiara che “Per il momento, non abbiamo piani per il lancio globale, ma restate sintonizzati per ulteriori novità“.

A scanso di equivoci e per evitare diverse interpretazioni delle parole di Daniel D, David Lu, Global Social Media di Xiaomi, ha pubblicato un retweet in cui ha implicitamente concordato con quanto annunciato dal collega. La triste notizia non riguarda però solo il nuovo smartphone di fascia alta, ma la totalità di tutti i dispositivi presentati durante l’evento di poche ore fa.

Display prodotto da TCL

Il sistema di fotocamere con sensore periscopico con zoom 120x e il supporto alla ricarica rapida a 120 W, sono solo alcune delle importanti feature del nuovo smartphone di Xiaomi. Il display, però, è certamente uno dei componenti che ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto per le sue caratteristiche tecniche.

In queste ore scopriamo che TCL è l’azienda che ha realizzato il pannello montato sul device di Xiaomi che, per rinfrescarvi la memoria, presenta una diagonale da 6,67 pollici, tecnologia OLED, supporto HDR 10+, copertura completa della gamma cromatica DCI-P3, contrasto 5.000.000:1, luminosità massima da 1.120 nit, refresh rate a 120 Hz e frequenza di campionamento a 240 Hz, 4096 livelli di luminosità e molto altro.

TCL sottolinea come il pannello rappresenti una pietra miliare per la compagnia per via del suo spessore di appena 2,4 mm, la cui realizzazione con architettura COF ha impegnato l’azienda per 2 anni.