Xiaomi si affida all’account Twitter ufficiale della MIUI per il mercato indiano per annunciare il rilascio dell’aggiornamento MIUI 11.0.5.0.QJBINXM per Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. L’update contiene diverse importanti novità, fra cui il supporto al sistema di navigazione NavIC.

Novità MIUI 11 per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

Con un peso di circa 2.5 GB, l’aggiornamento alla MIUI 11.0.5.0.QJBINXM per la gamma Xiaomi Mi 10 va ad aggiungere alcuni piccoli cambiamenti grafici per la MIUI 11 tra cui, ad esempio, una migliorata icona per le reti Wi-Fi 6, rifiniture per la status bar e poco altro.

Assieme al consueto mix di miglioramenti dell’OS e della stabilità generale del sistema, la nuova build per la MIUI 11 introduce anche le patch di sicurezza di aprile 2020. Infine, la i top di gamma cinesi abbracciano finalmente il sistema NavIC, ovvero il sistema di navigazione indiano.

Come aggiornare Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

Come abbiamo sottolineato ad apertura articolo, l’aggiornamento in questione è attualmente in fase di propagazione in India. È probabile che l’update verrà rilasciato a scaglioni anche per gli altri paesi, ma al momento non abbiamo maggiori informazioni a riguardo.

L’update può essere installato manualmente tramite il percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema, oppure seguendo questi semplici step per effettuare il flash dell’immagine di sistema.

