Gli ingegneri Samsung sembrano non avere un attimo di pace in questi ultimi mesi, soprattutto quando guardiamo ai frequenti bug che stanno interessando la gamma Samsung Galaxy S20. Infatti, dopo i problemi (risolti) relativi alla tinta verde su Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ed il ritorno dello stesso bug su alcuni smartphone della serie Galaxy, in queste ore diversi utenti tedeschi stanno rilasciando testimonianze piuttosto curiose circa la fase di ricarica.

Ancora guai per la serie Galaxy S20

Possessori di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G dichiarano l’impossibilità di ricaricare i sopracitati smartphone nonostante il cavo di ricarica inserito, oppure di assistere a fasi di ricarica singhiozzo della durata di qualche minuto, in cui è necessario rimuovere ed inserire nuovamente il cavo per tornare a ricaricare lo smartphone. Secondo le prime informazioni sembra che il bug di ricarica non sia legato ad un problema hardware, ma bensì in seguito alla installazione di un aggiornamento software.

Il terminale Samsung presente in redazione di TuttoAndroid non presenta problemi per quanto riguarda la ricarica, segno che effettivamente il problema non sia così diffuso, ma teniamo gli occhi ben aperti in caso dovesse comparire anche sulle nostre unità.

Avete mai notato questi problemi sui vostri Samsung Galaxy S20? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

