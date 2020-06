Qualche mese fa diversi utenti muniti di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G lamentavano la comparsa della tinta verde sul display, cosa che rendeva particolarmente poco appagante l’utilizzo dell’ultimo smartphone top di gamma del colosso sud coreano. Fortunatamente Samsung rilasciò un hotfix alcune settimane dopo la comparsa dei primi casi, correggendo definitivamente il bug che causava la comparsa della tinta verde sul display.

Ritorna il bug dato per risolto

Però, in queste ore, diversi utenti del forum Samsung in UE, America e India, sottolineano come il bug della tinta verde del display sia nuovamente tornato a mostrarsi su diversi smartphone serie Galaxy. Fra questi compaiono utenti muniti di Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 9, serie Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note 10 Lite e anche Samsung Galaxy S10 Lite come viene sottolineato su Twitter.

Come per Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, anche i sopracitati smartphone Samsung sembrano essere affetti dalla tinta verde quando si imposta una bassa luminosità del display, ma fortunatamente sembra che il bug sia attualmente rilegato ad una manciata di utenti. La nostra speranza è che Samsung intervenga al più presto e risolvi una volta per tutte il bug in questione rimuovendolo alla radice.

Vi è mai capitato questo bug? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.