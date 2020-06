Durante la nostra recensione su Samsung Galaxy S20 – la trovate linkata in fondo all’articolo – non abbiamo faticato a definirlo il miglior compatto del 2020. Nonostante Samsung Galaxy S10 sia tuttora un signor smartphone, Samsung è riuscito a fare un piccolo miracolo per quanto riguarda il nuovo top di gamma Android.

699 euro invece di 929 euro

In queste ore la creatura di Samsung è protagonista di due importanti offerte Amazon e Unieuro che vi permettono di portarlo a casa ad un prezzo estremamente interessante, pari al 24% in meno rispetto a quello di listino. Infatti, l’ultimo top di gamma viene proposto a 699 euro invece di 929 euro, una variazione di prezzo da cogliere senza esitazione per avere così modo di scoprire tutte le novità software e hardware realizzate da Samsung per il 2020.

Samsung Galaxy S20 monta un display Dynamic OLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione QuadHD+ 3200 x 1440 pixel di tipo Infinity-O, sensore ultrasonico integrato nel display, processore Exynos 990, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di storage interno, batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 10 W e fotocamera tripla con sensore principale da 12 MP, grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 64 MP.

Se quindi siete alla ricerca di un terminale Android di fascia alta con hardware e design al top, Samsung Galaxy S20 a 699 euro vi aspetta su Amazon e Unieuro ai seguenti link.

