Si arricchisce di un altro dettaglio il quadro delle indiscrezioni relativo a Samsung Galaxy S20 Fan Edition: sono appena trapelate, grazie ad un’esclusiva dei colleghi di SamMobile, le colorazioni in cui lo smartphone verrà proposto.

Samsung ha chiaramente fatto centro con Samsung Galaxy S10 Lite, a detta di molti il modello meglio riuscito dell’intera serie S10. Adesso il produttore sudcoreano si appresta ad allargare anche la famiglia S20, optando però per l’abbandono della dicitura “Lite”: il nuovo modello si chiamerà Samsung Galaxy S20 Lite.

Samsung Galaxy S20 Lite: ecco le colorazioni

Se poco fa vi abbiamo parlato della roadmap che Samsung si accinge a seguire fino ad ottobre, lanciando un flagship al mese, adesso torniamo a parlare di Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Il nuovo smartphone, stando a quanto appreso finora, dovrebbe essere proposto in tre colorazioni, ovvero blue, white e light violet, con quest’ultima che potrebbe somigliare alla variante Prism Crush Violet di Samsung Galaxy A50S.

Visto, infatti, che Samsung ha usato nomi di colorazioni con la dicitura “Prism” per la serie Galaxy S10, incluso il modello Lite, è assai probabile che le denominazioni commerciali di Samsung Galaxy S20 Fan Edition saranno Prism Blue, Prism White, and Prism Violet / Prism Light Violet.

In aggiunta all’informazione sulle colorazioni, la fonte pone l’accento su un altro dettaglio importante: la memoria interna: Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe essere dotato di 128 GB di storage. Per quanto riguarda il sistema operativo, si parla di Android 10 al lancio (salvo sorprese), con la One UI in versione 2.5, al pari della serie Samsung Galaxy Note 20.

Siete curiosi di conoscere Samsung Galaxy S20 Fan Edition? Potrebbe essere lui il Galaxy S20 da acquistare? Fatecelo sapere nel box dei commenti e continuate a seguirci per saperne di più.

In copertina Samsung Galaxy S20