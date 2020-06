Il Galaxy Unpacked di quest’anno sarà più ricco che nelle occasioni precedenti. A sentire le indiscrezioni, durante l’evento tradizionalmente legato alla linea Galaxy Note, Samsung ufficializzerà i Galaxy Note 20 insieme a Samsung Galaxy Fold 2 e ad una serie di indossabili, tra cui Samsung Galaxy Buds X e Samsung Galaxy Watch 3.

Qualche bene informato ipotizza possa pure esserci spazio per Samsung Galaxy S20 Fan Edition, o Samsung Galaxy S20 Lite se preferite. Ma tutti questi prodotti certo non saranno subito disponibili all’acquisto. Diciamo che il loro debutto sarà spalmato nei mesi: i Samsung Galaxy Note 20 verranno lanciati per primi seguiti poi da Samsung Galaxy Fold 2 e Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

L’iniziativa sarebbe arrivata dal vicepresidente della compagnia Lee Jae-yong che, secondo i rumor, avrebbe incontrato a inizio mese alcuni dirigenti per pianificare la roadmap della seconda e ultima parte del 2020, pervenendo alla soluzione di lanciare un prodotto al mese ad iniziare da Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20+ ad agosto.

Tre smartphone in tre mesi, da agosto ad ottobre, mentre gli indossabili con ogni probabilità debutteranno nei negozi insieme ai Samsung Galaxy Note 20. Cosa pensate di questa nuova strategia di Samsung? Fateci sapere nei commenti.