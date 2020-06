In occasione del lancio della serie Samsung Galaxy S20 in molti si sono chiesti se anche quest’anno Samsung avrebbe riproposto una versione ridotta, lanciata lo scorso anno con il nome di Samsung Galaxy S10 Lite.

A quanto pare l’esperimento ha avuto successo tanto che, come riporta Sammobile, il colosso sud coreano sarebbe già al lavoro su un nuovo smartphone, identificato internamente come Samsung Galaxy S20 Fan Edition e che dovrebbe arrivare in due varianti e tre versioni.

Le sigle infatti sarebbero SM0G780 per la variante globale, disponibile in versione 4G o 5G, e una variante SM-G781 dedicata al mercato statunitense, disponibile solamente in versione 5G. Al momento non sono note le specifiche tecniche, ma sembra certa la presenza di almeno 128 GB di memoria interna e di Android 10 con interfaccia One UI 2.5, in arrivo con la serie Samsung Galaxy Note 20.

Se Samsung dovesse decidere di adottare la stessa strategia di quest’anno, utilizzando quindi uno Snapdragon 865 per la versione “Lite” potrebbe avere un successo maggiore della serie classica, che adotta invece un processore Exynos che non sembra soddisfare in pieno gli utenti.

Secondo Sammobile comunque Samsung abbandonerà la dicitura Lite, che in effetti poco si addice vista la possibile scheda tecnica, per una più attraente Fan Edition. L’importante in ogni caso sarà il prezzo, che determinerà il successo di un progetto che potrebbe migliorare la situazione vendite per Samsung, fortemente rallentata a causa della pandemia.