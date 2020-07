A distanza di poco più di un mese dall’aggiornamento Paranoid Android Quartz 3, in queste ore il team di sviluppo della famosa custom ROM annuncia Paranoid Android Quartz 4.

Novità Paranoid Android Quartz 4

Sono decisamente molte le novità che il team di sviluppo di Paranoid Android ha inserito all’interno della nuova build della custom ROM, fra cui:

patch di sicurezza di luglio;

supporto alla registrazione audio dal microfono interno;

supporto alle gesture di navigazione;

supporto allo sblocco con il volto tramite uno swipe verso l’alto;

possibilità di attivare il flash tenendo premuto il tasto di accensione;

integrazione di un manager per la gestione delle icone della status bar;

correzione del supporto ai codec AAC su tutti gli smartphone;

supporto USAP;

App Lock;

suddivisione dei volumi suoneria e notifiche.

Nuovi device supportati

Device in attesa di supporto

Device in arrivo nelle prossime release

Come scaricare Paranoid Android Quartz 4

Se il vostro smartphone è già munito della versione Paranoid Android Quartz 3, l’aggiornamento alla nuova build verrà notificato come aggiornamento OTA nel corso delle prossime ore. Se invece volete provare la custom ROM per la prima volta, vi basta seguire le indicazioni presenti ai link qui in basso: