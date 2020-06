Gli amanti delle custom ROM saranno sicuramente lieti di apprendere il rilascio di Paranoid Android Quartz 3 a distanza di quasi due mesi dalla versione Paranoid Android Quartz 2. La nuova build abbraccia alcuni nuovi dispositivi e porta con sé diverse novità.

Novità Paranoid Android Quartz 3

Assieme alla lunga lista di terminali che adesso entrano ufficialmente a far parte del mondo Paranoid Android Quartz, il team ha lavorato ad alcune specifiche aree dell’OS per migliorarne la funzionalità. Nella build troviamo le patch di sicurezza di giugno 2020, una migliore funzionalità e riconoscimento del sensore per le impronte digitali sul display, un nuovo tasto per pulire al tendina delle notifiche, il supporto multi-utente, una nuova palette di colori e tanto altro.

Nuovi device supportati

Device presto supportati

Device aggiunti nelle prossime release

Come scaricare Paranoid Android Quartz 3

Chi dispone di uno smartphone già munito della Paranoid Android Quartz 2, in queste ore riceverà la notifica per l’aggiornamento OTA alla versione Quartz 3. Per chi invece volesse installarla, qui in basso può trovare i link rapidi e le istruzioni per scaricare Paranoid Android Quartz 3 (comprende anche Google Apps):