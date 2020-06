Di OnePlus Z (Nord) se ne sta parlando in lungo e in largo, merito soprattutto di una azzeccatissima campagna portata avanti dall’azienda cinese che ha generato molto hype sul nuovo smartphone. Dopo l’annuncio ufficiale circa lo sviluppo di una nuova generazione di smartphone a prezzi accessibili – un ritorno alle origini richiesto a gran voce dalla user base – e una immagine teaser pensata per svelare il nome del device, in queste ore un importante rumor anticipa una novità inattesa.

Fotocamera punch hole con due sensori

OnePlus Z potrebbe essere il primo smartphone OnePlus a montare una fotocamera punch hole con doppio sensore. Infatti, contrariamente ai rumor iniziali che vedevano la presenza di una fotocamera punch hole singola del tutto simile a quella presente sulla gamma OnePlus 8, OnePlus Z dovrebbe invece integrare una soluzione doppia con un sensore da 32 MP e un altro grandangolare da 8 MP.

Il design del terminale dovrebbe quindi essere del tutto simile a quello della serie Huawei P40, con la fotocamera punch hole a pillola posizionata nell’angolo in alto a sinistra. Atteso al lancio il prossimo 10 luglio in India – lo smartphone verrà commercializzato anche in Europa -, OnePlus Z dovrebbe montare un display AMOLED con refresh rate a 90 Hz, processore Snapdragon 765G ed un prezzo molto economico.