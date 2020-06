Come un fulmine a ciel sereno ecco che OnePlus conferma tutto ciò che ormai davamo per scontato a seguito di una lunga scia di rumor e leak: l’azienda cinese sta lavorando ad un nuovo smartphone economico. Conosciuto come OnePlus Z – la stessa azienda “nasconde” il suo nome all’interno del nuovo account Instagram creato per l’occasione -, il terminale Android nasce da una precisa strategia svelata da OnePlus come descrizione della pagina Instagram: “è passato un po ‘di tempo da quando abbiamo fatto qualcosa del genere”.

Il riferimento è ovviamente alla volontà di intercettare nuovamente l’attenzione degli utenti alla ricerca di uno smartphone con hardware di prima scelta ad un prezzo democratico, evidentemente molto più economico rispetto a quello necessario per portarsi a casa i nuovi terminali della serie OnePlus 8 – a lungo criticati proprio per il loro prezzo fuori scala.

La dichiarazione ufficiale dell’azienda può essere quindi intesa come una sorta di ammissione di quanto Carl Pei aveva rilanciato nei giorni scorsi su Twitter in seguito al retweet relativo al lancio del modello OnePlus One. Il nuovo smartphone verrà inizialmente commercializzato in Europa e India, partendo piano, senza fretta, bilanciando le richieste del mercato di volta in volta, per poi eventualmente debuttare anche in Nord America.

Traspare fortemente la volontà della compagnia di non tradire la sua user base, quella che ha creduto sin dall’inizio nel motto “Never Settle” e che ha permesso a OnePlus di essere un player di tutto rispetto all’interno del panorama mobile. Che OnePlus Z fungerà da trampolino di lancio per un salto di qualità senza precedenti?