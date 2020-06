Se c’è una cosa in cui OnePlus non ha da invidiare alle altre aziende hi-tech, è certamente la capacità di creare hype attorno al lancio di un nuovo prodotto. Sono infatti diverse settimane che OnePlus Z – o OnePlus Nord? – è protagonista di una serie di leak e rumor focalizzati sulle specifiche tecniche, il design ed il prezzo del medio gamma della compagnia cinese.

Si chiamerà OnePlus Nord?

Di certo Pete Lau non ci rende il lavoro più semplice, soprattutto dopo aver annunciato ufficialmente una nuova generazione di smartphone a prezzo accessibile. In queste ore rimbalza su Twitter una immagine teaser ufficiosa che dovrebbe in qualche modo svelare il nome del tanto chiacchierato smartphone di OnePlus.

Lo smartphone in questione, accompagnato dalla scritta “NEW BEGINNINGS” che ritroviamo anche in forma di hashtag come descrizione del nuovo account Instagram di OnePlus, vede la presenza di una immagine con sfondo ciano su cui sarebbero visibili alcune lettere che fanno riferimento al nome OnePlus Nord.

Non è ancora chiaro se l’immagine leak in questione sia effettivamente “sfuggita” a OnePlus e finita in rete per sbaglio, ma possiamo effettivamente notare la lettera “R” di fianco ad altre difficilmente distinguibili. Considerando che “OnePlus Z” non contiene la lettera R, è molto probabile che il prossimo terminale della compagnia sarà proprio OnePlus Nord.

Lo smartphone, inizialmente previsto per il mercato europeo e indiano, dovrebbe avere cornici molto ottimizzate, display con refresh rate a 90 Hz e processore Qualcomm Snapdragon 765G. Il comparto fotografico dovrebbe essere caratterizzato da ben quattro sensori, mentre frontalmente troverebbe posto una fotocamera punch hole posizionata centralmente.

Il lancio di OnePlus Nord è atteso per il prossimo 10 luglio, ma siamo ancora in attesa di ufficializzazione dalla compagnia.