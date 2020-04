Oggi, 21 aprile 2020, ad una settimana esatta dalla loro presentazione ufficiale, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro – i nuovi smartphone di riferimento del popolare brand cinese – fanno il loro arrivo ufficiale in Italia e sono disponibili all’acquisto già da questo momento.

Quest’anno OnePlus, soprattutto con il modello Pro, ha alzato ulteriormente il tiro per provare a sfidare i grandi nomi del settore mobile non più con un flagship killer, bensì con uno smartphone premium a tutti gli effetti. Se da un lato su OnePlus 8 Pro sono state colmate alcune lacune che il produttore si portava dietro ormai da anni, dall’altro alcuni utenti hanno storto il naso per l’aumento dei prezzi: sebbene giustificato in parte dai costi legati alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865 (e non solo), il rincaro non è stato accolto di buon grado specialmente con riferimento al modello standard OnePlus 8.

Messe da parte queste considerazioni, andiamo a riepilogare la dotazione tecnica di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro e poi a vedere dove acquistare i due smartphone in Italia.

Caratteristiche tecniche di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

Riportiamo qui brevemente le schede tecniche di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, per maggiori dettagli fate riferimento alle nostre pagine dedicate a questi link: OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro.

Scheda tecnica di OnePlus 8

display Fluid AMOLED HDR10+ 20:9 da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ di 1.080 x 2.400 pixel (402 ppi) con supporto ad HDR10+, refresh rate a 90 Hz ed indice di precisione del colore di JNCD 0.4;

SoC Qualcomm Snapdragon 865 con CPU octa core a 2,84 GHz, GPU Adreno 650 e modem Snapdragon X55 per la connettività 5G;

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.0 2-LANE non espandibile;

connettività, 5G (NSA/SA), 4G/VoLTE, Wi-Fi 6 AC/AX, Bluetooth 5.1 con aptX & aptX HD, LDAC e AAC, GPS a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, Beidou, NFC, USB Type-C 3.1;

sensori: accelerometro, compasso, barometro, bussola, luminosità, prossimità, impronte digitali in display, giroscopio;

Android 10 con interfaccia OxygenOS;

dual SIM, altoparlanti di sistema stereo con equalizzazione Dolby Atmos, nuovo motore per la vibrazione aptica Haptic Vibration Engine 2.0;

tripla fotocamera posteriore: sensore principale Sony IMX586 da 48 megapixel (f/1.75) stabilizzato otticamente (OIS); sensore ultra grandangolare da 16 megapixel (f/2.2) con angolo di visione 116 gradi; sensore macro da 2 megapixel (f/2.4) con pixel relativamente grandi (1,75 µm) per supplire alla bassa risoluzione; registrazione video in 4K a 30 o 60 fps, in 1080p fino a 240 fps, super slow motion in 720p fino a 480 fps; stabilizzazione ibrida dell’immagine (OIS+EIS); tre i microfoni dedicati alla cattura dell’audio;

fotocamera frontale Sony IMX471 da 16 megapixel (f/2.0) con messa a fuoco fissa e stabilizzazione elettronica (EIS); video in Full HD e tre microfoni dedicati alla cattura dell’audio;

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida cablata Warp Charge 30T a 30 watt (5 volt e 6 ampere, da 0 a 60% in mezzora);

dimensioni di 160,2 x 72,9 x 8 mm e peso di 180 grammi;

colorazioni: Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow.

Scheda tecnica di OnePlus 8 Pro

display Fluid AMOLED HDR10+ edge to edge 19,8:9 da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ di 1.440 x 3.168 pixel (513 ppi) con supporto ad HDR10+, refresh rate dinamico fino a 120 Hz, campionamento tattile a 240 Hz e luminosità massima 1.300 nits;

SoC Qualcomm Snapdragon 865 con CPU octa core a 2,84 GHz, GPU Adreno 650 e modem Snapdragon X55 per la connettività 5G;

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.0 2-LANE non espandibile;

connettività, 5G (NSA/SA), 4G/VoLTE, Wi-Fi 6 AC/AX, Bluetooth 5.1 con aptX & aptX HD, LDAC e AAC, GPS a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, Beidou, NFC, USB Type-C 3.1;

sensori: accelerometro, compasso barometro, bussola, luminosità, prossimità, impronte digitali in display, giroscopio, laser, rilevamento dello sfarfallio, RGB anteriore;

Android 10 con interfaccia OxygenOS;

dual SIM, certificazione IP68 contro polvere e liquidi, altoparlanti di sistema stereo con equalizzazione Dolby Atmos, nuovo motore per la vibrazione aptica Haptic Vibration Engine 2.0;

quadrupla fotocamera posteriore: sensore principale Sony IMX689 da 1/1,4″ e 48 megapixel (f/1.78) stabilizzato otticamente (OIS); sensore ultra grandangolare da 48 megapixel (f/2.2) con angolo di visione 119,7 gradi e modalità macro (3 cm); teleobiettivo da 8 megapixel (f/2.44) stabilizzato otticamente (OIS) per zoom ibrido 3x e digitale 30x; Color Filter Camera da 5 megapixel (f/2.4) dedicata ai filtri hardware; registrazione video in 4K a 30 o 60 fps, in 1080p fino a 240 fps, super slow motion in 720p fino a 480 fps; stabilizzazione ibrida dell’immagine (OIS+EIS); tre i microfoni dedicati alla cattura dell’audio;

fotocamera frontale Sony IMX471 da 16 megapixel (f/2.45) con messa a fuoco fissa e stabilizzazione elettronica (EIS); video in Full HD;

batteria da 4.510 mAh con ricarica rapida cablata Warp Charge 30T a 30 watt (5 volt e 6 ampere, da 0 a 50% in 23 minuti), ricarica wireless rapida Warp Charge 20 Wireless a 30 W (da 0 a 50% in mezzora);

dimensioni di 165,3 x 74,35 x 8,5 mm e peso di 199 grammi;

colorazioni: Onyx Black, Glacial Green, Ultra Marine Blue.

Dove acquistare OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro in Italia

Come vi avevamo segnalato in sede di presentazione ufficiale, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono disponibili all’acquisto in Italia a partire da oggi, 21 aprile 2020, ponendo così fine alla fase dei pre-ordini. Questa affermazione non è del tutto corretta, infatti c’è una piccola eccezione: OnePlus 8 in versione Interstellar Glow (12-256 GB) sarà disponibile a partire dal 4 maggio 2020, dal 27 aprile sarà possibile pre-ordinarlo esclusivamente su Amazon.

Detto questo, passiamo ai link per acquistare subito i due smartphone sul sito ufficiale di OnePlus:

Qui di seguito, invece, i link per acquistarli su Amazon:

Dal momento che non si tratta di smartphone particolarmente economici, è bene segnalare che sul sito ufficiale di OnePlus è presente la possibilità di dare in permuta il proprio device, mentre su Amazon è prevista la possibilità di pagare in 6 rate con lo 0% di interesse.

Insieme a OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, sul sito ufficiale del produttore arrivano anche i nuovi accessori: true wireless OnePlus Bullets Wireless Z da 49,95 euro ed il dock di ricarica wireless OnePlus Warp Charge 30T da 69,95 euro e le nuove custodie nei colori Cyan e Smokey Purple (con dei piccoli sconti, se acquistati in abbinamento allo smartphone).

