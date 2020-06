Giusto ieri vi avevamo parlato dell’arrivo dell’aggiornamento alla EMUI 10 con Android 10 per Huawei P20, P20 Pro e Mate 10 Pro. In queste ore l’aggiornamento software all’ultima major release di Android è finalmente sbarcato in Italia su Huawei P20 e Huawei P20 Pro.

Novità Huawei P20 e P20 Pro

Con un peso di 4,53 GB la EMUI 10.0.0.161 con Android 10 sbarca finalmente anche in Italia per i dispositivi della serie Huawei P20. Al suo interno sono presenti le classiche novità dell’ultima versione dell’OS di Google con alcune migliorie realizzate direttamente da Huawei.

Infatti, assieme alla modalità scura, la EMUI 10 integra un rinnovato sistema per la gestione della privacy, un nuovo set di animazioni durante l’apertura e chiusura delle app, la modalità GPU Turbo durante le sessioni di gaming, il nuovo set di icone, la UI Magazine Style e tanto altro.

Come aggiornare Huawei P20 e P20 Pro

L’aggiornamento alla EMUI 10.0.0.161 con Android 10 è attualmente in propagazione tramite OTA (Over The Air). Nel caso in cui non vogliate attendere l’arrivo della classica notifica di aggiornamento, potete “forzare” il download manuale seguendo queste semplici istruzioni.

Impostazioni

avviare l’applicazione Impostazioni;

tappare sulla voce Sistema;

tappare su Aggiornamenti software;

tappare su Ricerca aggiornamenti;

tappare su “Scarica e installa”.

Huawei Support