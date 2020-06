Se siete possessori di Huawei P20, Huawei P20 Pro o Huawei Mate 10 Pro, in queste ore i tre ex top di gamma del colosso cinese stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento alla EMUI 10 in Europa.

Novità Huawei P20, P20 Pro e Mate 10 Pro

L’update alla EMUI 10 porta con sé le classiche novità grafiche e di sistema che ormai abbiamo imparato a conoscere, come ad esempio un nuovo e migliorato sistema di gestione della privacy, nuova animazioni durante l’apertura/chiusura delle applicazioni e più in generale del sistema, la modalità scura, GPU Turbo che migliora e potenzia la stabilità del sistema durante il gaming, un nuovo set di icone, la UI “Magazine Style” e “Morandi Colors”.

Ecco le versioni finali dei firmware ed il loro peso una volta completato il download:

Huawei P20 e Huawei P20 Pro ricevono la EMUI 10.0.0.161 con un peso pari a 4,55 GB ;

con un peso pari a ; Huawei Mate 10 Pro riceve la EMUI 10.0.0.159.

Come aggiornare Huawei P20, P20 Pro e Mate 10 Pro

È possibile seguire due metodi per aggiornare Huawei P20, P20 Pro e Mate 10 Pro alla EMUI 10: tramite l’applicazione Huawei Support oppure tramite le impostazioni del proprio smartphone.

Impostazioni

avviare l’applicazione Impostazioni;

tappare sulla voce Sistema;

tappare su Aggiornamenti software;

tappare su Ricerca aggiornamenti;

tappare su “Scarica e installa”.

Huawei Support

avviare l’applicazione Huawei Support;

tappare sul tab Servizi;

tappare sulla voce Aggiornamenti > Controlla aggiornamenti > Scarica e installa.

Considerando il peso piuttosto importante dei file OTA, vi consigliamo di procedere al download controllando di avere almeno il 50% di batteria e di essere connessi ad una rete Wi-Fi.