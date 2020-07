È notizia di pochi giorni fa l’arrivo del pieno supporto alla connettività VoLTE da parte di ho. Mobile. Se la maggior parte degli utenti Android, anche muniti di smartphone di fascia medio bassa, possono gioire di questa novità (ovviamente solo se in possesso di dispositivi in grado di supportare il VoLTE), gli utenti muniti di smartphone Google Pixel sono ancora inspiegabilmente tagliati fuori.

VoLTE anche su Google Pixel

Come abbiamo più volte testato internamente con i dispositivi Google Pixel presenti in redazione – Google Pixel 2, Google Pixel 3, Google Pixel 3a e Google Pixel 4 – sembra proprio che il VoLTE non voglia funzionare per motivi ancora poco chiari. C’è però un importante novità che potrebbe finalmente cambiare le carte in tavola: infatti, come dichiarato da un moderatore della pagina di supporto di ho. Mobile, viene confermato che “sono in corso le verifiche tecniche e che il VoLTE potrebbe essere disponibile nei prossimi mesi anche sui dispositivi Google“.

Incalzato da ulteriori commenti da parte di chi non vede di buon auspicio l’utilizzo del condizionale circa lo stato dei lavori con Google, il moderatore ha dichiarato che “sono in corso le verifiche con Google per arrivare a un accordo ufficiale; è di sicuro nel nostro interesse che il servizio possa funzionare anche su tali dispositivi“.

Non è ancora il caso di stappare la bottiglia di champagne e mettere finalmente la parola fine ad una situazione difficilmente comprensibile per chi dispone di alcuni degli smartphone Android migliori sulla piazza, ma la volontà di ho. Mobile di risolvere la questione con Google ci porta ad essere abbastanza fiduciosi che le cose potrebbero finalmente cambiare in meglio.