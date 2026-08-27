Motorola ha finalmente reso pubblico l’elenco ufficiale delle novità che accompagnano Android 17, il nuovo capitolo del sistema operativo di Google che sta arrivando in queste settimane sugli smartphone del produttore. Il rilascio, come da tradizione, procede a ondate: i primi a riceverlo sono i modelli della serie Signature, il segmento più premium del catalogo, mentre il resto della gamma seguirà nelle settimane successive secondo un calendario ancora in fase di definizione.

Si tratta di un tassello importante perché, fino a questo momento, le informazioni disponibili si limitavano all’elenco dei dispositivi compatibili e alle anteprime raccolte durante la fase beta. Ora, invece, abbiamo un quadro preciso di cosa cambierà concretamente nell’esperienza d’uso quotidiana.

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Un’interfaccia più pulita e widget finalmente impilabili

Sul fronte estetico e di usabilità, il pannello delle impostazioni rapide viene ridisegnato con tasti più grandi e una navigazione più diretta, pensata per rendere immediati i gesti più frequenti. Anche la schermata home riceve un tocco di freschezza, con la gestione della luminosità HDR che diventa più intelligente: chi guarda spesso foto Ultra HDR su Google Photos o video in HDR su YouTube e Instagram potrà finalmente decidere quanto spinta debba essere la luminosità di picco, oppure disattivarla del tutto per un’esperienza visiva più equilibrata e meno aggressiva per gli occhi.

La vera chicca per gli amanti della personalizzazione, però, sono i widget impilabili: non serve più occupare mezza home screen con meteo, calendario, batteria e player musicale, perché ora è possibile raggrupparli in un unico blocco e passare da uno all’altro con un semplice scorrimento. Una soluzione che richiama filosofie già viste su altri produttori, ma che su Motorola arriva finalmente a maturazione, così come le icone a tema, capaci di adattarsi automaticamente alla palette cromatica scelta dall’utente.

Anche l’accessibilità non resta a guardare: le impostazioni per la vista, la scalatura del display e l’ingrandimento dello schermo sono state riorganizzate per essere più immediate da configurare, un dettaglio che fa la differenza per chi utilizza quotidianamente queste funzioni.

Notifiche più intelligenti e condivisione senza confini

Uno dei cambiamenti più sostanziali riguarda la gestione delle notifiche. Arrivano i cosiddetti live updates, ovvero aggiornamenti in tempo reale che permettono alle app di mostrare informazioni continuative in un’unica notifica dinamica, evitando il bombardamento di avvisi separati. A questo si aggiungono i riepiloghi automatici, capaci di condensare in una sola frase il contenuto di una lunga chat di gruppo su WhatsApp o Messaggi, e un sistema di organizzazione basato su machine learning che separa i messaggi personali dal rumore di fondo, relegando gli avvisi meno importanti in una sezione silenziosa dedicata.

Sul fronte della condivisione file, Motorola fa un passo avanti significativo introducendo il Quick Share cross-piattaforma: grazie a un codice QR, anche chi utilizza iPhone o dispositivi non Android potrà scaricare i contenuti condivisi tramite un’interfaccia web, superando così una delle barriere storiche tra ecosistemi diversi. Non manca poi l’Instant Hotspot per configurare il tethering in pochi secondi e i Nearby Audio Streams, pensati per trasmettere l’audio a dispositivi compatibili nelle vicinanze. Chi ama i gesti pratici apprezzerà anche il Tap to Share, che permette di inviare una foto avvicinando semplicemente due telefoni, e il Quick Drop per condividere contenuti con un gruppo intero in un colpo solo.

Sicurezza rafforzata contro le truffe digitali

Non è solo estetica: Android 17 porta con sé un pacchetto di strumenti pensati per proteggere l’utente dalle minacce sempre più sofisticate del panorama digitale. Il Circle to Search, la funzione di ricerca visiva basata sull’intelligenza artificiale, guadagna la traduzione in tempo reale direttamente sullo schermo, utile per chi viaggia o legge contenuti in lingue straniere.

Ancora più rilevante è il nuovo sistema di rilevamento automatico delle truffe, che analizza SMS, MMS e messaggi RCS in arrivo per segnalare tentativi di phishing prima che possano fare danni. A completare il quadro arrivano il Failed Authentication Lock, che blocca il dispositivo dopo tentativi di accesso non riusciti, protocolli PIN più robusti e una visibilità limitata delle notifiche sensibili quando lo schermo è bloccato. Motorola mette inoltre a disposizione un hub di diagnostica hardware integrato, utile per verificare in autonomia lo stato di salute dei componenti del telefono senza dover ricorrere all’assistenza.

Il nodo irrisolto della lista dispositivi

Se i contenuti dell’aggiornamento sono chiari, restano invece diverse incertezze sul fronte della compatibilità. L’elenco ufficiale diffuso da Motorola presenta alcune stranezze: figurano modelli non ancora annunciati come Edge 70 Neo ed Edge 70 Plus, oltre a doppioni per la famiglia Edge 60. Più preoccupante è l’assenza, almeno per ora, di dispositivi relativamente recenti e con impegni di aggiornamento attivi, come la serie Edge 50, l’Edge 60 Neo, il Razr 2024 e il Moto G75.

Considerando la storia non sempre impeccabile di Motorola in termini di trasparenza sugli aggiornamenti software, non resta che attendere chiarimenti ufficiali su questi modelli esclusi. Nel frattempo, chi possiede uno smartphone del marchio può controllare le impostazioni di sistema per verificare se il proprio dispositivo ha già iniziato a ricevere la notifica di Android 17.