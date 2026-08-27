Quante volte vi è capitato di non ricordare esattamente quando avete fatto l’ultimo tagliando, a quale chilometraggio avete cambiato le gomme o di non trovare più la fattura di un intervento? Con gli anni, tenere traccia della storia della propria auto o moto diventa un’impresa tra cassetti, email e fotografie sparse.

Proprio per risolvere questo problema è nata YesGarage, un’app italiana per Android che si propone come un vero e proprio gestionale digitale per veicoli. L’obiettivo è quello di creare e conservare nel tempo uno storico documentato e facilmente consultabile di ogni intervento, spesa e scadenza legata alla propria auto o moto.

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Cos’è YesGarage e come funziona

YesGarage si presenta come un “garage digitale” in cui raccogliere tutte le informazioni dei propri veicoli in un unico posto. L’app permette di registrare manutenzioni, interventi, difetti, incidenti, chilometraggio, rifornimenti, costi e scadenze. Inoltre, è possibile organizzare e conservare documenti, fatture e ricevute, collegandoli alla scheda del veicolo.

L’inserimento dei dati è reso più rapido grazie all’uso di foto e a YesAI, che velocizza la registrazione delle informazioni. Insomma, con il tempo si costruisce una cronologia completa del mezzo, che cresce insieme al veicolo.

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Perché utilizzare YesGarage

Il vantaggio principale è avere sempre a portata di mano la storia documentata del proprio veicolo. Questo è utile sia durante l’utilizzo quotidiano (per ricordare scadenze o interventi programmati), sia in momenti chiave come la vendita. Un mezzo con manutenzioni, interventi e documentazione ordinati e verificabili può risultare più affidabile e avere un valore percepito maggiore rispetto a un veicolo del quale esistono soltanto dichiarazioni verbali.

L’app consente anche di esportare e condividere una scheda riepilogativa del veicolo, ad esempio con un’officina o durante la trattativa di vendita. Inoltre, in caso di passaggio di proprietà, è possibile trasferire l’intero storico digitale al nuovo proprietario, evitando che tutte le informazioni raccolte vadano perse.

YesGarage è attualmente disponibile nella sua prima release pubblica su Android e continuerà a evolversi grazie al feedback degli utenti. Potete scaricare YesGarage dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.