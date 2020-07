A seguito di una fase sperimentale che ha visto l’operatore ho. Mobile testare la connettività VoLTE, l’operatore virtuale pubblicizza ufficialmente la disponibilità della connettività VoLTE per chiunque sia in possesso di una SIM ho. e di uno smartphone in grado di supportare questo tipo di connettività.

VoLTE disponibile a tutti su rete 4G

Come si legge all’interno del sito pubblicato dall’operatore telefonico, “grazie al VoLTE, puoi chiamare, navigare e utilizzare le app in 4G contemporaneamente. Le chiamate sono in alta definizione e senza rumori di fondo. Il servizio è gratuito ed è disponibile per i clienti che hanno uno smartphone compatibile“.

Nel mentre, a partire da oggi 27 luglio, torna nuovamente disponibile anche l’offerta ricaricabile ho. 8.99 che offre ai propri clienti minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati a 8,99 euro al mese con costo di attivazione pari a 9 euro. Entrando le dettaglio, l’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri telefonici nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di dati su rete Vodafone fino in 4G con velocità di download e upload pari a 30 Mbps.

ho. 8.99 è attivabile dai nuovi clienti che vogliono attivare un nuovo numero o che provengono da alcuni operatori telefonici come ad esempio Digi Mobil, Daily Telecom, PosteMobile.

