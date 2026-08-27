Come da programma, a praticamente un mese dal lancio sul mercato di casa, Xiaomi ha appena presentato ufficialmente i nuovi REDMI Note 17 4G, Note 17 5G, Note 17 Pro e Note 17 Pro Max, modelli che compongono l’ennesima iterazione della popolarissima serie Note a marchio REDMI, capace di superare le 500 milioni di unità vendute a livello globale.

Si tratta dei primi smartphone di questa serie figli della situazione catastrofica che sta attraversando il settore tecnologico a causa della crisi delle memorie ma, nonostante tutto, il produttore cinese ha comunque trovato il modo di mettere insieme dispositivi concreti, resistenti e in grado di offrire fino a 3 giorni di autonomia senza troppe rinunce, grazie al REDMI Titan Battery System con capienti batterie al silicio-carbonio, e il supporto alla ricarica rapida, anche inversa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il listino prezzi per il mercato italiano.

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REDMI Note 17 4G

Partiamo da REDMI Note 17 4G, il modello base della gamma che viene confermato dalla precedente generazione: dal punto di vista delle dimensioni e del peso è comparabile con la controparte cinese (disponibile solo in versione 5G) e anche le colorazioni sono le medesime.

Rispetto al modello di precedente generazione può vantare la certificazione IP65 (in luogo della IP64) e un design decisamente più attuale che rinuncia al display curvo verso i bordi. Al posteriore, il comparto fotografico è posizionato all’interno di una placchetta leggermente sporgente dalla scocca e allineata in alto a sinistra.

A proposito di fotocamere, rimane il solo sensore principale da 50 megapixel (con apertura f/1.8) a portare avanti la baracca (contro il sensore da 108 megapixel del predecessore); a fargli compagnia, abbiamo nuovamente un sensore ausiliario. Frontalmente, all’interno di un piccolo foro circolare e centrato, è presente una fotocamera da 16 megapixel.

Frontalmente, lo smartphone può vantare un display AMOLED da 6,99 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.396 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco a 1.800 nit e vetro Gorilla Glass 7i di Corning a protezione del pannello. Sotto al display è presente un lettore ottico delle impronte digitali.

Sotto al cofano avremo in entrambe le varianti un SoC targato Qualcomm: sulla variante 4G/LTE avremo lo Snapdragon 6s 4G Gen 2, affiancato da 4, 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione; sulla variante 5G avremo lo Snapdragon 4 Gen 4, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Il comparto connettività sarà completo ma non attualissimo.

L’alimentazione è affidata a una batteria da 7.700 mAh (appena 300 mAh in meno della controparte cinese e 1.700 mAh in più rispetto al predecessore) con supporto alla ricarica cablata a 45 W e alla ricarica inversa a 22,5 W. A chiudere il pacchetto troviamo HyperOS 3 su base Android 16 con supporto alle funzioni IA Cerchia e Cerca e Gemini di Google.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo REDMI Note 17 4G.

Dimensioni: 169,70 x 79,14 x 8,45 mm

x x Peso: 224 grammi

Display: 6,99″ AMOLED (1.080 x 2.396 pixel), 120 Hz , PWM Dimming , 1.800 nit (picco)

(1.080 x 2.396 pixel), , , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm)

(6 nm) Memorie: 4/6/8 GB (RAM, LPDDR4X) + 128/256 GB (archiviazione, UFS 2.2)

(RAM, LPDDR4X) + (archiviazione, UFS 2.2) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale + sensore ausiliario)

(50 MP principale + sensore ausiliario) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.0 , IR , NFC , GPS , USB-C

, , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 7.700 mAh , ricarica cablata a 45 W , ricarica inversa a 22,5W

da , ricarica cablata a , ricarica inversa a Sistema operativo: HyperOS 3 su base Android 16

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di REDMI Note 17 4G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

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REDMI Note 17 5G

Esteticamente, incluse le colorazioni, e per gran parte della scheda tecnica e delle potenzialità REDMI Note 17 5G è identico al modello 4G. L’unica, vera, differenza è rappresentata dal cuore pulsante che in questo caso è il più recente Snapdragon 4 Gen 4 prodotto con processo produttivo a 4 nm.

Il SoC è affiancato da un quantitativo superiore di RAM e memoria interna (in alcune configurazioni specifiche) e abilita il supporto alle reti 5G, oltre a migliorare qualcosina nel comparto connettività. La batteria rimane da 7.700 mAh (contro i 5.520 mAh del modello precedente) con supporto alla ricarica cablata a 45 W e alla ricarica inversa a 22,5 W.

Rispetto al modello di precedente generazione, in questo caso perdiamo il sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel; il comparto fotografico, in questo caso, è identico a quello proposto sul modello 4G.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo REDMI Note 17 5G.

Dimensioni: 169,70 x 79,14 x 8,45 mm

x x Peso: 225 grammi

Display: 6,99″ AMOLED (1.080 x 2.396 pixel), 120 Hz , PWM Dimming , 1.800 nit (picco)

(1.080 x 2.396 pixel), , , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 nm)

(4 nm) Memorie: 6/8 GB (RAM, LPDDR4X) + 128/256 GB (archiviazione, UFS 2.2)

(RAM, LPDDR4X) + (archiviazione, UFS 2.2) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale + sensore ausiliario)

(50 MP principale + sensore ausiliario) Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1 , IR , NFC , GPS , USB-C

, , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 7.700 mAh , ricarica cablata a 45 W , ricarica inversa a 22,5W

da , ricarica cablata a , ricarica inversa a Sistema operativo: HyperOS 3 su base Android 16

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di REDMI Note 17 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

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REDMI Note 17 Pro 5G

Un gradino più in alto si colloca REDMI Note 17 Pro 5G che, rispetto alle abitudini solite del produttore cinese, arriva nella sola variante 5G e sostanzialmente riprende la controparte cinese (anche per dimensioni e peso), anche se con qualche differenza già nelle colorazioni (Sky Blue, Satin Orange, Purple e Black).

Frontalmente rimane un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5k (1.280 x 2.772 pixel), luminosità di picco a 3.500 nit, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e protezione fornita dal vetro Gorilla Glass Victus 2 come sul modello precedente.

Il SoC è lo stesso della variante cinese: parliamo dello Snapdragon 6s Gen 4 di Qualcomm, affiancato da 6 o 8 GB di memoria RAM (LPDDR4X) e da 128 GB (UFS 2.2) o 256/512 GB (UFS 3.1) di spazio di archiviazione.

Una differenza (in meglio) con la controparte cinese la registriamo al posteriore: a fare compagnia al sensore principale da 50 megapixel (invece di quello da 200 megapixel del predecessore) abbiamo un ben più utile sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel. Resta la fotocamera frontale da 16 megapixel (contro i 20 megapixel del modello precedente).

Cambia molto invece per quanto concerne la struttura con il debutto della cosiddetta REDMI Titan Structure, un’architettura hardware rinforzata e progettata per resistere alle sollecitazioni fisiche dell’uso quotidiano e una maggiore resistenza alle cadute. Abbiamo poi le certificazioni IP66 e IP68 per la resistenza agli agenti esterni (polvere e acqua) come sul modello precedente, mentre esteticamente il dispositivo è molto simile ai modelli non Pro, soprattutto per quanto concerne il comparto fotografico che cambia stile.

Sotto la scocca troviamo una batteria al silicio-carbonio da 8.340 mAh (quasi 700 mAh meno capiente di quella della controparte cinese ma quasi 2.000 mAh più capiente di quella del predecessore) con supporto alla ricarica rapida a 67 W e alla ricarica inversa a 22,5 W.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo REDMI Note 17 Pro 5G.

Dimensioni: 163,45 x 78,27 x 8,6 mm

x x Peso: 223 grammi

Display: 6,83″ AMOLED (1.280 x 2.772 pixel), 120 Hz , PWM Dimming a 3.840 Hz , DC Dimming , 3.500 nit (picco)

(1.280 x 2.772 pixel), , a , , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm)

(4 nm) Memoria RAM: 6/8/12 GB (LPDDR4X)

(LPDDR4X) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2) o 256/512 GB (UFS 3.1)

(UFS 2.2) o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale + 8 MP ultra-wide)

(50 MP principale + 8 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1 , IR , NFC , GPS , USB-C

, , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 8.340 mAh , ricarica cablata a 67 W , ricarica inversa a 22,5W

da , ricarica cablata a , ricarica inversa a Sistema operativo: HyperOS 3 su base Android 16

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di REDMI Note 17 Pro 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

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REDMI Note 17 Pro Max 5G

Chiudiamo con il modello di punta della gamma, naturale erede di REDMI Note 15 Pro+, che quest’anno chiama nome e viene chiamato REDMI Note 17 Pro Max 5G. Si tratta di un modello che offre specifiche più interessanti, soprattutto su alcuni comparti, rispetto al modello Pro 5G con il quale condivide le dimensioni generali e, grosso modo, anche il peso.

Lo smartphone, ruota attorno al SoC Snapdragon 6 Gen 5 di Qualcomm, affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM (LPDDR5X), da 128 GB (UFS 3.1) o 256/512 GB (UFS 4.0) di spazio di archiviazione e da un comparto connettività che risulta il più completo e recente della gamma (anche se con qualche defezione, ad esempio il Wi-Fi 6e, rispetto al predecessore diretto).

Il comparto fotografico posteriore è il medesimo che troviamo sul modello Pro, in configurazione 50 megapixel (principale) + 8 megapixel (ultra-grandangolare): il produttore cinese ha quindi rimosso il sensore principale da 200 megapixel presente sul modello di precedente generazione. La fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel.

Su REDMI Note 17 Pro Max 5G, anch’esso proposto con HyperOS 3 su base Android 16, abbiamo una spinta in più per quanto concerne le funzioni di intelligenza artificiale. In questo caso, infatti, è presente la suite Xiaomi HyperAI che offre assistenza avanzata a produttività e creatività, oltre al solito supporto a Cerchia e Cerca e Gemini.

REDMI Note 17 Pro Max è il punto di riferimento della gamma anche per quanto concerne la batteria e la ricarica: troviamo infatti un’unità al silicio-carbonio con 9.210 mAh di capacità e il supporto alla ricarica rapida a 100 W e alla ricarica inversa a 27 W. L’autonomia dichiarata da Xiaomi è pari a 3 giorni.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo REDMI Note 17 Pro Max 5G.

Dimensioni: 163,44 x 78,27 x 8,65 mm o 8,57 mm

x x o Peso: 229,5 grammi

Display: 6,83″ AMOLED (1.280 x 2.772 pixel), 120 Hz , PWM Dimming a 3.840 Hz , DC Dimming , 3.500 nit (picco)

(1.280 x 2.772 pixel), , a , , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm)

(4 nm) Memoria RAM: 8/12 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2) o 256/512 GB (UFS 4.1)

(UFS 2.2) o (UFS 4.1) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale + 8 MP ultra-wide)

(50 MP principale + 8 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 6.0 , IR , NFC , GPS , USB-C

, , , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 9.210 mAh , ricarica cablata a 100 W , ricarica inversa a 27W

da , ricarica cablata a , ricarica inversa a Sistema operativo: HyperOS 3 su base Android 16

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di REDMI Note 17 Pro Max 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

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Disponibilità e prezzi dei nuovi REDMI Note 17

Arrivati alla fine non ci resta che parlare dei prezzi a cui verranno proposti i nuovi REDMI Note 17, già acquistabili anche in Italia su alcuni siti nonostante la data di disponibilità effettiva non venga precisata dal produttore cinese, in varie colorazioni e in varie configurazioni di memoria:

I prezzi di partenza salgono rispetto ai modelli di precedente generazione, arrivati in Italia appena poco più di sette mesi fa, con aumenti tra i 50 e i 120 euro in valore assoluto. Gli aumenti si fanno ancora più consistenti se consideriamo il quantitativo ridotto di memoria (RAM e/o interna) di alcuni modelli rispetto ai predecessori.