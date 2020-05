Brutte notizie per gli appassionati della serie di smartphone Pixel: dopo la decisione di Google di posticipare alla metà di luglio il lancio di Google Pixel 4a, infatti, pare che una misura simile potrebbe essere presa anche per quanto riguarda Google Pixel 5 e Pixel 5 XL.

Secondo Jon Prosser il colosso di Mountain View avrebbe già preso la sua decisione, dietro la quale vi sarebbero sempre le attuali condizioni di mercato, senza dubbio poco favorevoli a causa della crisi per la pandemia di Coronavirus.

Google Pixel 5 potrebbe ritardare di un mese

Del resto non ci sarebbe da stupirsi più di tanto nel caso in cui tali indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, in quanto anche gli altri produttori starebbero valutando di adottare misure simili (per esempio la serie Samsung Galaxy Note 20 potrebbe essere lanciata con un mese di ritardo mentre al momento non vi sono informazioni certe sulla presentazione a settembre della nuova generazione di iPhone).

Solitamente Google presenta i suoi smartphone ad ottobre ma quest’anno potrebbe attendere sino all’inizio di novembre, così da essere in grado di farli esordire sul mercato in tempo per il Black Friday ed il seguente periodo di festività natalizie. Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.