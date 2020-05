Sembra non avere fine la telenovela che vede Google Pixel 4a come protagonista perché oggi scopriamo che la sua presentazione sarebbe stata nuovamente posticipata.

Si parlava prima di metà marzo, poi di fine aprile, poi di metà maggio, poi ancora di fine maggio e, infine, di inizio giugno, ma oggi spuntano nuove informazioni secondo le quali sarà presentato il 13 luglio 2020 (a questo punto è bene iniziare a specificare anche l’anno! NdR).

Ad affermarlo è Jon Prosser, youtuber famoso e in genere affidabile, che con un tweet afferma che il lancio del Google Pixel 4a è stato rimandato ancora, salvo nuovi cambiamenti, al 13 luglio a causa di analisi di mercato.

Pixel 4a Was originally May, then got pushed to June, now pushed again. “Just Black” & “Barely Blue” Current plan for announcement: July 13 BTW – just 4G. (Sorry to kill the 5G rumors) Seems like they’re ready to ship. The decision is mostly based on market analysis.