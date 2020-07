Dopo aver ricevuto la certificazione FFC, quella indiana ed essere transitato su due siti web di rivenditori francesi, Google Pixel 4a si fa sempre più vicino al lancio. In queste ore il prossimo smartphone di fascia media di Google riceve le certificazioni IMDA e BIS, segno che il lancio del terminale Android potrebbe essere davvero dietro l’angolo.

Google Pixel 4a sempre più vicino

Dalle certificazioni traspaiono informazioni che confermano alcune delle specifiche tecniche di cui si è discusso in tutti questi mesi. Infatti, secondo le certificazioni IMDA e BIS, Google Pixel 4a dovrebbe avere modulo NFC, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth, la ricarica rapida, supporto alla reti 4G (niente 5G) e una batteria dalla capacità tipica di 3140 mAh, per cui leggermente più grande rispetto ai 3080 emersi nei mesi passati (questo valore, come si nota, indica la capacità minima).

Rumor delle scorse settimane indicavano che lo smartphone di Big G dovrebbe avere un display OLED da 5,81 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate “standard” e una fotocamera posteriore singola. C’è molta attesa sulla presenza dello Snapdragon 730, che dovrebbe essere accompagnato da 4 GB di RAM e tagli di memoria da 64 e 128 GB di tipo UFS 2.1.

Scheda tecnica piuttosto standard, è vero, ma l’esperienza avuta con Google Pixel 3a ci ha insegnato quanto l’estrema ottimizzazione dell’hardware e del software siano in grado di rendere grande qualcosa che sulla carta viene etichettato come “di fascia media”.