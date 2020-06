A seguito della certificazione ricevuta in India ed il passaggio attraverso due siti di rivenditori francesi che ci hanno permesso di scoprire in anteprima alcune delle probabili colorazioni di Google Pixel 4a al lancio, in queste ore il prossimo smartphone di Google riceve la certificazione FCC. Questa, come avviene di consueto, indica che il prodotto di Google è ormai pronto al lancio.

Google Pixel 4a prossimo al lancio

La richiesta di certificazione di Google Pixel 4a era stata inviata all’ente regolatore lo scorso 2 aprile, e tramite il documento A4RG025J scopriamo che è stata convalidata ieri 25 giugno 2020. Nel documento è possibile notare il riferimento a tre modelli differenti di Google Pixel 4a, ovvero G025J e G025M e G025N; gli ultimi due, secondo varie informazioni condivise in rete, farebbero riferimento a varianti munite di componenti radio idonei alle reti di alcuni paesi del mondo.

Purtroppo la certificazione FCC non rivela ulteriori caratteristiche sullo smartphone di Google, sebbene siano ormai quasi certe le specifiche tecniche che conosciamo ormai da diverse settimane. Il telefono del colosso di Mountain View dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 730 con 6 GB di RAM, un pannello OLED da 5,81 pollici con fotocamera punch hole e risoluzione da 2340 x 1080 pixel, una batteria da 3080 mAh, jack audio da 3,5 mm, Android 10 ed una fotocamera principale da 12,2 MP.