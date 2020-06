Negli ultimi mesi si è molto parlato della prossima generazione di Pixel economici di Google, soprattutto a seguito delle voci che vedevano Google Pixel 4a come un progetto in fase di stop. Le voci sullo smartphone Android di Google lo danno però come vivo e vegeto, soprattutto dopo la certificazione ricevuta in India nei giorni scorsi.

Google Pixel 4a avrà due colorazioni

Quest’oggi abbiamo modo di scoprire quelle che potrebbero essere le colorazioni di Google Pixel 4a al lancio. Infatti, secondo il listino indicato nei siti di due rivenditori francesi – Ordimedia e eStock.ft -, pare che il prossimo terminale di Google arriverà nelle seguente varianti cromatiche:

Just Black con model number GA02099-FR ;

; Blue con model number GA02101-FR.

È la prima volta che si fa riferimento a questi model number, perciò conviene prenderli con le pinze considerando che non c’è ancora nulla di ufficiale. La versione Just Black viene indicata con “data di consegna per il prossimo 7 luglio 2020“, mentre la colorazione Blue presenta “tempi stimati di lavorazione per circa 8-12 giorni”.

Venendo ai prezzi, un rivenditore fa riferimento a 441,65 euro mentre il secondo 509,56 euro; anche in questo caso è bene prendere queste informazioni con le pinze, soprattutto considerando la differenza di prezzo con il modello Google Pixel 3a.