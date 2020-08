L’app e la ricerca Google si preparano ad accogliere altre utili funzioni per i viaggi in questo periodo di emergenza COVID-19: nei Paesi che hanno in parte riaperto, come il nostro, possiamo spostarci per vacanza o lavoro, ma potremmo trovare interessante avere maggiori informazioni su voli e hotel dove pernottare. Proprio a questo ha pensato Big G: vediamo di che si tratta.

I viaggi in tempi di COVID-19 sono più semplici grazie a Google

Viaggiare in questo periodo di Coronavirus comporta senza dubbio maggiori problemi rispetto al solito, ma Google prova a venirci incontro con funzionalità sempre più avanzate all’interno della sua app di ricerca. Dopo aver accolto indicazioni e consigli, i filtri per gli operatori sanitari e non solo, l’app Google introduce informazioni sulla ripresa dei viaggi verso una destinazione specifica.

Dalla prossima settimana potremo iniziare a vedere la percentuale di hotel aperti e disponibili in una data località, oppure i voli al momento operativi verso quella destinazione, il tutto basato sui dati di Google Voli e Google Hotel. Possiamo vederne un esempio nell’immagine qui di seguito.

Oltre a queste due funzioni, la casa di Mountain View ne sta integrando una terza all’interno di Google Viaggi, sempre relativa agli hotel dove pernottare. A causa dell’incertezza di questo periodo di COVID-19, potremmo dover cancellare prenotazioni più spesso del solito o “pretendere” una maggiore flessibilità: proprio per questo Big G ha pensato di aggiungere un filtro per mostrare le strutture che offrono la cancellazione gratuita.

Quest’ultima novità è già disponibile anche in Italia, mentre per le prime due funzioni dovremo attendere almeno la prossima settimana. Nel frattempo potete verificare di avere a bordo del vostro smartphone Android l’ultima versione dell’app Google seguendo il badge qui sotto.

