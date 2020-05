Fra nuove funzioni e ritocchi grafici, Google Maps riceve anche funzionalità specifiche per il periodo specifico che stiamo vivendo. Si tratta di una funzione legata all’emergenza da Coronavirus, disponibile anche tramite l’app Google, che serve a evidenziare le camere d’albergo messe a disposizione dalla comunità per il personale sanitario, gratuite o scontate che siano.

I nuovi filtri per gli alberghi COVID-19 su Maps e app Google

Per chi lavora a stretto contatto con i pazienti malati di COVID-19, tornare a casa e vivere accanto ai familiari potrebbe essere rischioso, nonché psicologicamente difficile da sostenere. Di qui l’esigenza di mettere a disposizione delle camere d’albergo apposite per ospitare il personale sanitario e chiunque possa essere a rischio.

Ebbene, a tale necessità va incontro anche Google, che sta introducendo sulle sue app (Google Maps e app Google) dei filtri di ricerca che mettono in evidenza proprio tali strutture.

Cercando ad esempio sull’app Google “alberghi Roma”, laddove disponibile, il sistema mostra un filtro con cui scremare la ricerca attraverso le sistemazioni pensate per gli operatori COVID-19.

Discorso simile per Google Maps, che, oltre a questo, presenta anche un filtro rosso nella parte superiore dei risultati di ricerca per i luoghi che hanno delle politiche speciali.

Per fornire un servizio simile Google ha stretto una collaborazione con nomi di spicco del settore alberghiero come Choice Hotels International, Hilton, IHG Hotels & Resorts e l’American Hotel & Lodging Association, ma per il momento pare si tratti di funzioni esclusive per gli Stati Uniti.

Leggi anche: Perché Google My Maps è un servizio utile e utilizzato in questo periodo