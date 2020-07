Ad inizio anno vi avevamo parlato delle prime indicazioni del supporto al copia incolla delle immagini su Gboard, ed ecco che la feature sta iniziando ad essere largamente disponibile all’interno della tastiera sviluppata da Google. La novità viene accompagnata anche dall’arrivo di Google Lens su Gboard al posto della ricerca integrata.

Copia incolla di immagini

Ad oggi Gboard offriva solo la possibilità di copiare e incollare del testo, ma adesso permette di copiare e incollare immagini da condividere rapidamente in varie applicazioni. Purtroppo non tutte le applicazioni offrono il supporto a questo importante novità, pertanto è necessario seguire un paio di “trucchi” per poter godere della novità.

A partire dalla versione 84 di Google Chrome l’opzione di copia incolla dovrebbe essere presente a seguito di un tap prolungato su una immagine; nel caso in cui questa non dovesse essere disponibile, potete attivarla visitando la pagina chrome://flags cercando e attivando il flag Copy Image.

Il secondo trucco funziona solo sui dispositivi muniti di Android 11 ed ha il vantaggio di essere disponibile lungo tutto il sistema operativo e non solo su Google Chrome. Se siete muniti di questa versione di Android 11 potete infatti copiare le immagini direttamente dalla schermata del multitasking tappando e tenendo premuto su una foto che si vuole condividere.

Indipendentemente dal sistema utilizzato, ad oggi sembrerebbe che la funzione di copia incolla di immagini tramite Gboard funzioni con le seguenti applicazioni:

Badoo

Facebook

Google Documenti

Google Messaggi

Hangouts

Helo

imo

Line

Facebook Messenger Lite

OK

Samsung Messaggi

Skype

Snapchat

Twitter

Viber

VK

WeChat

WhatsApp

Zalo

Gmail

Telegram

Instagram

Signal

A questo punto per copiare e incollare l’immagine salvata nella clipboard di Gboard basta semplicemente attivare il box di testo dei messaggi e incollarla. In questo modo avrete l’opportunità di condividere molto più rapidamente le immagini evitando così di doverle prima scaricare sulla memoria del telefono per poi condividerle.

Addio alla ricerca

Il secondo grande cambiamento su Gboard riguarda la dipartita della ricerca Google al cui posto è stato invece aggiunto Google Lens. Entrando a livello del menu di Gboard dove trovano posto le funzioni da poter aggiungere rapidamente alla piccola toolbar dell’applicazione di Google, è possibile notare l’aggiunta dell’icona di Google Lens.

Tappando su di essa attiva automaticamente l’interfaccia di selezione del testo; a questo punto il testo evidenziato può essere facilmente copiato e incollato su Gboard tappando sul tasto “Send to keyboard“.

Entrambe le funzioni sembrano essere attive dalla versione 9.5.11 alle 9.616 di Gboard, anche se non ancora disponibili per i terminali presenti in redazione. Se volete provare le novità potete scaricare Gboard da questo link di APK Mirror oppure cliccando il badge sottostante.