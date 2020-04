OPPO è scatenato, e oltre all’A12 presentato ieri, annuncia oggi un terzetto per il nostro mercato. Si chiamano OPPO Find X2 Neo, OPPO Find X2 Lite e OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, un trio di dispositivi 5G in arrivo in Italia a breve a prezzi che oscillano fra i 499 e i 1.999 euro.

Prezzi e dettagli di Find X2 Neo, Lite e Pro Automobili Lamborghini

Si parte dalla fascia media con OPPO Find X2 Neo e OPPO Find X2 Lite, smartphone che vi abbiamo presentato ieri (qui e qui, rispettivamente), per arrivare al super top con l’edizione speciale OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, una variante di OPPO Find X2 Pro standard.

Per X2 Neo e X2 Lite due c’è il modem X52 montato sul chipset Qualcomm Snapdragon 765 a supportare le reti di nuova generazione. Sul Lamborghini, troviamo invece l’X55 del Qualcomm Snapdragon 865, che spicca rispetto ai due, per la sua scheda tecnica al top e varie peculiarità.

C’è la prestigiosa confezione di vendita in cui trovano posto vari accessori marcati Lamborghini fra cui le cuffie true wireless, una custodia bicolore in tinta, uno speciale cavo USB oltre a una coppia di caricabatterie da parete e da auto.

Comunque, tutti e tre arrivano sul mercato italiano fra un mese, il 22 maggio 2020. Quello che cambia, come anticipato, è il prezzo di vendita. Ecco le configurazioni disponibili:

OPPO Find X2 Lite 8 – 128 GB di memoria interna a 499 euro

8 – 128 GB di memoria interna a 499 euro OPPO Find X2 Neo 12 – 256 GB di memoria interna a 699 euro

12 – 256 GB di memoria interna a 699 euro OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition 12 – 512 GB a 1.999 euro

In più vige una promozione per chi acquista entro il 30 giugno OPPO Find X2 Neo e Lite per ricevere in omaggio le cuffie OPPO Enco Free (le Enco W31 per X2 Lite) e un altoparlante OPPO Bluetooth Speaker caricando la prova di acquisto dei due smartphone entro il 10 luglio 2020.

Basta registrarsi al sito ufficiale relativo, entro il 24 maggio 2020; altrimenti per chi si iscrive dopo tale data, ma entro il 10 luglio, si ricevono in regalo solo gli auricolari.

In copertina OPPO Find X2 Pro