Con i due nuovi modelli annunciati in queste ore, senza alcun evento ufficiale, dovrebbe essere completata la serie Find X2 di OPPO. Il produttore cinese ha infatti presentato OPPO Find X2 Neo e OPPO Find X2 Lite, due modelli di fascia media, almeno sulla carta, con una dotazione tecnica di tutto rispetto e un prezzo decisamente più abbordabile rispetto al top di gamma OPPO Find X2 Pro. Della versione Lite vi abbiamo parlato questa mattina, ora vediamo di conoscere nel dettaglio OPPO Find X2 Neo.

Caratteristiche di OPPO Find X2 Neo

Seguendo uno degli attuali trend di mercato OPPO Find X2 Neo propone uno schermo FullHD+ (1080 z 2400 pixel) da 6,5 pollici, con foro per la fotocamera frontale e frequenza di refresh a 90 Hz. Il motore del nuovo medio gamma è una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765 che porta in dote la connettività 5G, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Nel foro del display è alloggiato un sensore da 32 megapixel con funzioni dedicate al miglioramento dei selfie, mentre nella parte posteriore trovano posto ben quattro sensori. Quello principale ha una risoluzione di 48 megapixel ed è affiancato da un sensore zoom da 13 megapixel, un ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore monocromatico da 2 megapixel.

Il sensore principale può contare sulla stabilizzazione ottica e su nuovi algoritmi per migliorare la qualità complessiva delle immagini acquisite. Per quanto riguarda la connettività segnaliamo, oltre al WiFi 802.11 ac Dual Band, Bluetooth 5.0 e GPS/GLONASS, troviamo un design a 360 gradi per le antenne, che ottimizza la ricezione del segnale in qualsiasi condizione.

La batteria da 4.025 mAh può inoltre contare sulla tecnologia VOOC Flash Charge 4.0 a 30 watt, per una ricarica ultra rapida. OPPO Find X2 Neo arriverà in Europa a fine aprile a partire dall’Olanda, dove sarà in vendita in due diverse colorazioni al prezzo di 700 euro.

Al momento non ci sono indicazioni relative alla disponibilità nel nostro Paese, ma è probabile che entro fine mese ne sapremo di più e non mancheremo di riportarvi eventuali aggiornamenti.

Leggi anche: Recensione OPPO Find X2 Pro