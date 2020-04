Senza grandi presentazioni o altro, OPPO A12 è il nuovo smartphone medio gamma della casa cinese. Il design e le caratteristiche tecniche lo posizionano direttamente all’interno del tumultuoso mare di smartphone entro i 300 euro, dove siamo certi avrà dei bei competitor con cui confrontarsi.

Specifiche OPPO A12

L’aspetto estetico dello smartphone non ci fa certo gridare al miracolo. Frontalmente troviamo un pannello da 6,2 pollici a risoluzione HD+ (1520 x 720 pixel) con tanto di notch a goccia con sensore da 5 MP. Questo genere di design è ormai presente in una miriade infinita di smartphone, il che sicuramente non giova ad OPPO A12 che si ritrova così virtualmente identico a tanti altri smartphone Android.

Le cornici sono discretamente ottimizzate, sebbene la porzione inferiori presenti una banda un po’ troppo vistosa per i nostri gusti. Posteriormente troviamo una scocca munita di un modulo fotografico doppio con sensore principale da 13 MP con apertura f/2.2, ed una lente secondaria da 2 MP con apertura f/2.4. Subito di fianco ad esso viene inserito il flash LED e, poco più giù, il sensore per le impronte digitali.

OPPO A12 è basato sul processore MediaTek Helio P35, a cui fa coro un modulo RAM da 4 GB, 64 GB di storage interno espandibile tramite micro SD ed una batteria da 4230 mAh. Il sistema operativo è basato su Android 9 Pie con ColorOS 6.1, un gran peccato considerando la presenza sempre maggiore di smartphone economici con Android 10 out of the box.

Prezzo e disponibilità OPPO A12

OPPO A12 è disponibile nelle colorazioni blu e nera al prezzo di 24.900 rupie indiane, circa 300 euro.

