Dal Portogallo arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone di OPPO: stiamo parlando di OPPO Find X2 Lite 5G, device di cui vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi.

Tra le principali feature del nuovo smartphone di OPPO troviamo un display OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (capace di garantire una luminosità fino a 600 nit), notch a goccia con fotocamera da 32 megapixel e sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato, un processore Qualcomm Snapdragon 765 con supporto alla connettività 5G (e funzione Smart 5G che passa tra 4G e 5G in base alla rete e alla larghezza di banda disponibili, regolando il consumo di energia del telefono, con un aumento della durata della batteria fino al 30%), 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata.

Una quadrupla fotocamera per OPPO Find X2 Lite 5G

Nel comparto fotografico posteriore trovano spazio un sensore principale da 48 megapixel (con apertura f/1.7), un obiettivo grandangolare e macro da 8 megapixel, un obiettivo monocromatico da 2 megapixel e un obiettivo per i ritratti da 2 megapixel. Ecco qualche scatto di prova:

OPPO Find X2 Lite 5G può contare su una batteria da 4.025 mAh con supporto alla tecnologia VOOC 4.0 e interfaccia ColorOS 7 basata su Android 10. In europa sarà venduto a 500 euro in due colorazioni (Pearl White e Moonlight Black) ma non vi sono dettagli sulla data di disponibilità.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito portoghese di OPPO.